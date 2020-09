Ministrul Educatiei despre festivitatile de inceput de an scolar: "Directorii unitatilor de invatamant deja luasera decizia sa nu faca astfel de manifestari"

Monica Anisie a fost intrebata, la Realitatea Plus, daca sustine declaratia presedintelui Klaus Iohannis ca nu sunt potrivite in timp de pandemie manifestari legate de deschiderea unitatii de invatamant."Sustin aceasta afirmatie a domnului presedinte, am spus-o si eu, am recomandat inspectorilor scolari generali, in discutiile pe care le au cu directorii unitatilor de invatamant, sa nu organizeze aceste festivitati de inceput de an, iar daca, acolo unde avem copii care vin pentru prima data in spatiul unitatii de invatamant, se doreste sa existe in curtea scolii un eveniment prin care sunt primiti elevii, acest lucru sa se realizeze cu masuri sporite de siguranta in asa fel incat sa nu-i expunem in niciun fel pe elevi ", a afirmat ministrul Educatiei.Monica Anisie a precizat ca din discutiile avute cu directori de unitati de invatamant acestia luasera decizia sa nu organizeze activitati la debutul anului scolar."Din discutiile pe care le-am avut cu directori de unitati de invatamant, acum vin din judetul Vrancea, am vorbit cu parinti, am vorbit cu directori, cu totii deja luasera decizia sa nu organizeze astfel de festivitati. Este adevarat, la fiecare inceput de an scolar veneam cu bucurie in spatiul scolii, acum nu stiu daca este numai ingrijorare, cred ca este un pic si de emotie din punct de vedere al copilului care nu a mai socializat in aceasta perioada, cu colegii sai, cu profesorii si sunt emotionati, asteapta si ei revenirea la scoala", a precizat Monica Anisie.