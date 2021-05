Sorin Cimpeanu, increzator ca anul scolar 2021-2022 va incepe cu prezenta fizica a tuturor elevilor

"Cu totii speram sa nu existe un alt val pandemic. Sunt convins ca pe 13 septembrie (...) vom putea sa incepem scoala normal, vom putea sa incepem scoala cu prezenta fizica, fara a avea scoli in care sa se impuna un regim de predare online obligat de rata de infectare crescuta. Pe de alta parte insa, ne pregatim puternic pentru digitalizarea educatiei si sunt convins ca vor fi situatii in care, acolo unde vor fi intrunite toate conditiile - si ma refer aici la conectivitate, ma refer la disponibilitate echipamente si ma refer la pregatirea adecvata a cadrelor didactice pentru predarea online, ma refer si la existenta platformelor de evaluare si examinare dedicate, specializate - in functie de specificul disciplinei se vor putea sustine si ore online, de data asta voluntar, fara a fi obligat cineva, ci doar cei care doresc sa promoveze acest sistem de invatamant vor avea ocazia", a afirmat Sorin Cimpeanu, vineri seara, la Antena 3.Ministrul a mentionat ca sustine ideea ca in contractele educationale sa fie stipulata acceptarea de catre cei implicati in procesul de invatamant a obligatiei de a participa la ore cu camerele video deschise."Vom solicita ca in contractul de scolarizare sa prevedem si situatia in care, daca vom fi obligati sa mai trecem printr-o perioada de predare online, sa acceptam de la bun inceput cu totii ca vom lucra cu camerele deschise. Este un minim pentru a asigura relevanta procesului de invatare online", a mentionat Sorin Cimpeanu