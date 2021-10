Sorin Cîmpeanu propune schimbarea modului de finanţare în învăţământul preuniversitar. ”Principala problemă a sistemului de educaţie din România este echitatea”

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, propune schimbarea sistemului de finanţare în învăţământul preuniversitar, într-o combinare între costul per elev şi costul per formaţiune, precizând că doar aşa poate fi făcut ceva concret pentru finanţarea mediului rural în care învaţă aproape jumătate din elevii României.

Sorin Cîmpeanu a declarat, marţi, că principala problemă a sistemului de educaţie din România este echitatea.

El a menţionat că, atâta timp cât finanţarea sistemului preuniversitar se va face per elev, o şcoală din mediul rural va avea mai puţini bani față de una din mediul urban deoarece sunt unităţi de învăţământ cu puţini elevi în clasă.

“Cât vom finanţa învăţământul preuniversitar exclusiv prin finanţare per elev în acea clasă vom avea o finanţare de 4,5,6 ori mai mică decât finanţarea unei clase din mediul urban, cheltuielile fiind aceleaşi. Care este soluţia? Schimbarea sistemului de finanţare în învăţământul preuniversitar, într-o combinare între costul per elev şi costul per formaţiune. E de datoria noastră să clarificăm în aşa fel încât să nu naştem abuzuri, dar să facem ceva concret pentru finanţarea mediului rural în care învaţă aproape jumătate din elevii României”, a explicat ministrul Educaţiei.

El a menţionat că pentru a atrage tineri pentru o carieră didactică este nevoie de o salarizare atractivă.

“Pentru a atrage tineri pentru cariera didactică este nevoie de o salarizare atractivă, până la salarizare atractivă e nevoie de o finanţare mai atractivă a universităţilor pentru a forma profesori. O finanţare privilegiată pentru cariera didactică alături de o finanţare privilegiată a statului român pentru domeniul IT şi alte domenii care contribuie la dezvoltarea României”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul a participat, marţi, la evenimentul de lansare a studiului “Costul educaţiei: Investiţie, randament, impact”, realizat la solicitarea Fundaţiei World Vision România.