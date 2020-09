Ministrul Educatiei: "Scolile vor avea stocuri cu masti pentru elevi si profesori"

De asemenea, catalogul a fost eliminat in timpul cursurilor, pentru a "eficientiza timpul", in timp ce orele de laborator vor fi evitate."A inceput anul scolar la data de 1 septembrie. Au revenit in spatiul scolii cadrele didactice. Avem videoconferinte des, de maine vom avea o videoconferinta zilnic, am avut aseara cu Inspectoratele Scolare, am facut o inventariere, cat de pregatite sunt scolile. Pana in 14 septembrie scolile trebuie sa se pregateasca, sa primeasca elevii. Acum trebuie sa ne pregatim respectand normele sanitare impuse de Ghidul elaborat de Ministerul Sanatatii. Si Ministerul Educatiei a realizat ghiduri orientative, sunt publicate pe site-ul Ministerului Educatiei. Am elaborat si repere metodologice pentru profesori , pentru fiecare disciplina si fiecare model. Ii ajutam sa reduca decalajele, daca exista", a declarat Monica Anisie, la TVR1, miercuri seara.Intrebata daca intr-adevar va disparea catalogul in timpul cursurilor, Anisie a raspuns ca "sunt recomandari pentru a eficientiza timpul petrecut in pauze"."Trebuie sa supraveghem mai atent copiii, sa fim atenti daca respecta normele", a mai declarat ministrul.Anisie a adaugat ca unitatile scolare vor avea stocuri de masti, atat pentru elevi , cat si pentru dascali."Scolile vor avea stocurile necesare pentru a oferi o masca pentru copii si cadrele didactice. De cate ori nu s-a intamplat sa se rupa masca? De aceea, trebuie sa existe acest stoc la nivelul unitatilor de invatamant si la nivelul ISJ . Le-am spus inca de aseara sa isi faca stocurile", a mai declarat Anisie.Ministrul Educatiei a mai precizat ca se recomanda ca orele in laborator sa fie evitate."Normele sanitare prevad ca laboratoarele sa fie evitate. Scoala trebuie sa se organizeze astfel incat elevii sa nu se plimbe prin mai multe clase, chiar si in banci. Daca in prima zi de scoala un elev s-a asezat in banca a treia la fereastra, acolo va sta pana la finalul primului semestru", a mai declarat Anisie.