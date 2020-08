Ministrul Educatiei solicita premierului demiterea presedintelui ONAC, dupa rezultatul dezamagitor privind achizitia de dispozitive electronice

"Consider inacceptabil rezultatul dezastruos al licitatiei, dupa atatea luni in care toate institutiile implicate, mai putin ONAC, au luat toate masurile ca procedura sa fie incheiata la termenele stabilite. Cei care vor avea de suferit de pe urma incompetentei oficialilor ONAC sunt elevii, profesorii si parintii. Din aceste considerente, solicit premierului Romaniei, domnul Ludovic Orban, demiterea presedintelui ONAC, Cornelia Nagy, si doresc reluarea, in regim de maxima urgenta, a procedurilor de licitatie", a declarat Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii.Ministerul a inceput demersurile pentru achizitionarea celor 250.000 de dispozitive electronice inca din data de 7 mai, cand a fost alocata prin Hotarare de Guvern suma de 150 de milioane de lei. Toate institutiile implicate, inclusiv Oficiul National al Achizitiilor Centralizate, si-au luat angajamentul sa incheie, in termenii agreati, toate procedurile, astfel incat dispozitivele sa fie, in prima zi de scoala, la dispozitia elevilor.Desi au beneficiat de tot sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii in toata aceasta perioada, oficialii ONAC au refuzat sa fie cooperanti si proactivi in identificarea de solutii rapide, dovada fiind rezultatul catastrofal al acestui intreg proces. Mai grav, ONAC nu a informat in timp util Ministerul Educatiei si Cercetarii cu privire la stadiul licitatiei, desi au existat nenumarate solicitari zilnice privind acest subiect, se precizeaza in comunicat.Oficiul National de Achizitii Centralizate a fost infiintat prin OUG 46/2018.