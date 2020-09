Ministrul Sanatatii: "Profesorii care au comorbiditati pot opta sa predea online"

Ministrul Sanatatii a explicat ca "in acest moment, trebuie doar recomandarea pentru cei cu comorbiditati, cu boli cronice, pentru copiii care au acasa apartinatori si vor sa faca invatamant online, pentru profesori care au comorbiditati si vor sa predea online"."Vor fi trei tipuri de adeverinte necesare in functie de prezenta sau nu a unei patologii. Avem acele recomandari care vin de la medicii curanti sau medicii de familie pentru copiii care au patologie cronica. Acele recomandari sunt pentru cei care vor opta sa faca invatamantul online. Mai este o recomandare pe care o primesc acei copii care au acasa parinti apartinatori cu comorbiditati si la fel vor sa faca invatamantul online acasa. Exista o alta recomandare pe care o da un medic curant pentru profesori. Profesorii cu comorbiditati pot la fel opta sa predea online", a afirmat Nelu Tataru, intrebat vineri la Craiova ce a fost decis cu privire la adeverintele necesare pentru intrarea in colectivitate, la inceputul anului scolar.El a adaugat ca avizul pentru intrarea in colectivitate va fi da la inceputul fiecarui ciclu si ar trebuie sa existe la dosar. In cazul in care el nu exista, a fost prelungita perioada pentru depunere si in urmatoarea saptamana, nu doar in primele trei zile de la inceperea scolii, pentru a nu se produce cozi si blocaje la medicii de familie."Exista un aviz de intrare in colectivitate. Acel aviz de intrare in colectivitate se da la inceputul fiecarui ciclu si ar trebui sa existe la dosar, daca acel dosar este depus. Daca nu exista, atunci am largit acea perioada sa nu fie in primele trei zile, sa fie si in urmatoarea saptamana ca sa nu se produca o aglomeratie la medicul de familie. Mai exista un aviz epidemiologic, dar se da doar in cazul in care in perioada urmatoare un copil va lipsi mai mult de trei zile de la scoala pe motive medicale. Deci in acest moment trebuie doar recomandarea pentru cei cu comorbiditati, cu boli cronice, pentru copiii care au acasa apartinatori si vor sa faca invatamant online, pentru profesori care au comorbiditati si vor sa predea online", a conchis Tataru.