Monica Anisie, intrebata daca nu isi da demisia pentru ca nu ajung tabletele la elevi: "Am realizat eu o astfel de achizitie? Nu vad de ce mi-ati pune o astfel de intrebare"

"In semn de responsabilitate fata de copii, elevi si de colegii mei profesori trebuie sa continui acest mandat alaturi de ei, avand in vedere ca incepe un nou an scolar altfel", a spus Anisie.Aceasta a mai declarat ca, in toata aceasta perioada, a facut eforturi pentru sustinerea unitatilor de invatamant : "Am realizat eu aceasta achizitie ca sa pot sa spun lucrul acesta? Avand in vedere faptul ca la Ministerul Educatiei in toata aceasta perioada am facut eforturi sustinute ca unitatile de invatamant sa aiba toate cele necesare pentru inceputul de an scolar, vorbim aici de proces de invatamant, Ministerul Educatiei se ocupa de procesul de invatamant, atata timp cat ne-am preocupat, avem astazi rezultate, nu vad de ce mi-ati pune o astfel de intrebare. Responsabilitatea Ministerului a fost sa acorde banii necesari achizitiei", a afirmat Monica Anisie.Ea a precizat ca, in semn de responsabilitate fata de elevi si de profesori, va continua acest mandat in fruntea Ministerului Educatiei."In semn de responsabilitate fata de copii, elevi si de colegii mei profesori trebuie sa continui acest mandat alaturi de ei, avand in vedere ca incepe un nou an scolar altfel", a sustinut Anisie.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a cerut premierului Ludovic Orban demiterea presedintelui ONAC, intrucat licitatia pentru achizitionarea a 250.000 de tablete nu poate fi finalizata la timp. "Consider inacceptabil rezultatul dezastruos al licitatiei, dupa atatea luni in care toate institutiile implicate, mai putin ONAC, au luat toate masurile ca procedura sa fie incheiata in termenele stabilite", a transmis Anisie.Citeste si: Ministrul Educatiei solicita premierului demiterea presedintelui ONAC, dupa rezultatul dezamagitor privind achizitia de dispozitive electronice Primul ministru Ludovic Orban a anuntat, duminica seara, la B1 TV ca va schimba conducerea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC), anuntul fiind facut in contextul in care autoritatile centrale au constatat ca nu pot finaliza licitatia derulata prin ONAC privind achizitia a 250.000 de tablete care ar fi urmat sa fie distribuite elevilor, pentru desfasurarea de cursuri scolare online.Orban spune ca Guvernul a creat cadrul legal pentru ca achizitii de tablete sau materiale sanitare pentru unitatile de invatamant sa poata fi facute de autoritatile locale si de scoli , urmand a fi decontate din fonduri europene.Citeste si: Inceperea scolii. Toate regulile anuntate de ministrii Educatiei si Sanatatii Citeste si: Anisie: 94.000 de profesori au fost deja formati, iar pentru altii exista in derulare programe de formare