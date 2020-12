Scurta nota despre educatie-cercetare in negocierile pentru un nou guvern

Nu mai reiau aici detaliat argumentele pentru care acest lucru ar fi o greseala imensa, anulandu-se astfel chiar motorul modernizarii Romaniei. Spun doar in sinteza ce am mai spus in multe interviuri publice:Sper sincer ca acest dezinteres este doar o speculatie de presa. Ar fi extrem extrem de dezamagitor ca acest lucru sa fie adevarat, deoarece:(1) aceste partide au programe foarte bune pentru educatie ( preuniversitar -universitar);(2) au asumat impreuna Pactul Ad Astra pentru cercetare si(3) se pot coordona perfect in aceasta arhitectura complexa si moderna - educatie-cercetare - cu proiectul presedintelui "Romania Educata".Un astfel de minister nu doar ca nu ar trebui minimizat, dar ar trebui sa primeasca o ordine de precadere extrem de importanta in viitorul guvern, deoarece numai asa vom moderniza si dezvolta tara. Acesta este ministerul de "forta" pentru tara si cetateni, celelalte clasice numite de "forta fiind astfel mai mult pentru mediul politic".Fara educatie adecvata, celelalte ministere nu au sansa sa fie eficiente. Multa sustinere pentru unii dintre castigatori a venit pe aceasta idee! Dar, asa cum stim, nu doar testul partidelor, ci si al oamenilor este atunci cand ajung in pozitiile de putere. Stiindu-i pe multi implicati in discutii, eu inca am incredere ca educatia si cercetarea vor deveni centrale si cautate/dorite in acest guvern, restul fiind speculatie. Dar sa vedem!