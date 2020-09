Noile reguli la gimnaziu si liceu: pauze de 5 minute doar cat profesorii sa schimbe clasele. Cand au voie elevii sa mearga la toaleta

Cele 3 scenarii:

Ce inseamna orarul modular

Profesorii vor inregistra notele si absentele in agende proprii, iar orarul va fi structurat astfel incat elevii sa aiba cate doua ore pe zi in fiecare zi la o disciplina. La discipline cu un numar mare de ore pe saptamana se organizeaza cate doua, trei sau patru module pe semestru, se arata in ghidul pentru invatamantul gimnazial si liceal publicat marti, 1 septembrie, de Ministerul Educatiei pe site-ul educatiacontinua.edu.ro In intervalul de 55 de minute al cursului, fiecare clasa , conform unei organizari la nivel de palier (zona deservita de o toaleta), va avea o pauza de 10-15 minute.Pauzele vor fi organizate astfel incat sa nu se intersecteze elevii de la clase diferite si folosirea toaletelor sa fie facuta in conditii de distantare.Pentru elevii care nu merg la toaleta, in aceste pauze individualizate pentru fiecare clasa, cadrul didactic va organiza activitati recreative in clasa sau, daca este posibil, fara intersectarea cu alte clase, in aer liber, activitati care sa includa miscare.Personalul didactic si nedidactic va supraveghea circulatia elevilor si a cadrelor didactice pentru respectarea distantarii fizice si a tuturor masurilor, astfel incat sa nu existe apropiere intre elevi din clase diferite, respectiv cadre didactice si elevi in afara salilor de clasa.In pauzele comune, de 5 (cinci) minute, este permisa numai circulatia profesorilor pe holuri, de la o clasa la alta. Elevii raman in salile proprii de clasa.In cazul folosirii unor cabinete sau laboratoare, pauzele comune de 5 minute sunt destinate dezinfectarii acestora pentru noile clase/grupe care le vor folosi. Deplasarea elevilor catre si dinspre aceste sali se face la inceputul si la sfarsitul orelor de 55 de minute, insotiti de catre cadrul didactic;Toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii (agende), unde vor inregistra notele si absentele elevilor. Transferul acestor inregistrari in cataloagele claselor se face dupa un program stabilit la nivelul unitatii de invatamant , pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerari de cadre didactice in cancelarii si a atingerii cataloagelor de catre diferite cadre didactice pe parcursul aceleiasi zile.Pe cat posibil, se va folosi comunicarea la distanta pentru informarea profesorilor diriginti si a parintilor sau, unde este posibil, catalogul electronic.Ghidul pentru invatamantul gimnazial si liceal aici - desfasurarea cursurilor cu prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice.- desfasurarea cursurilor cu prezenta fizica partiala a elevilor si a cadrelor didactice si online partial; exceptie fac clasele a VIII-a si a XII-a/a XIII-a, care participa la cursuri zilnic cu prezenta fizica (v. scenariul verde).) - desfasurarea cursurilor exclusiv online.Decizia cu privire la scenariul sau la combinatia de scenarii se ia la nivelul unitatii de invatamant, cu consultarea inspectoratului scolar; CJSU/CMBSU aproba aplicarea unui scenariu, in functie de situatia epidemiologica din fiecare moment, potrivit recomandarilor Ministerului Sanatatii.Scenariile pot fi schimbate intre ele sau adaptate pe parcursul anului scolar, in functie de modificarile de context locale sau nationale.In toate scenariile va exista o componenta online, adaptata contextului, cel putin pentru mentinerea contactului cu elevii absenti, chiar si din motive independente de pandemie.Propunere: Orar organizat modularIn cazul tuturor celor 3 scenarii, organizarea modulara a orarului prezinta avantaje evidente, arata Ministerul Educatiei. Acestea sunt:- reducerea riscurilor asociate apropierii fizice in cazul S1 si S2 (profesorii vin in contact cu mai putine clase intr-o perioada de timp);- reducerea efortului elevilor in cazul tuturor scenariilor, prin scaderea numarului de discipline care necesita concentrarea lor si efectuarea de teme pentru acasa intr-un interval de timp;- flexibilizarea orarului in S3, prin reducerea numarului de profesori (2 sau 3) cu care o clasa lucreaza intr-o saptamana si reducerea numarului de clase cu care un profesor lucreaza intr-o saptamana.Orarul modular se poate realiza cel putin pe parcursul unui semestru, prin insumarea orelor de la fiecare disciplina si programarea unor perioade (module).La discipline cu un numar mare de ore pe saptamana se organizeaza cate 2 (doua), 3 (trei) sau 4 (patru) module pe semestru; de exemplu, pentru 4 (patru) ore pe saptamana, in 17 saptamani sunt 68 de ore care pot fi planificate in 2 (doua) module de cate 2 (doua) saptamani si unul de (aproape) 3 (trei) saptamani.Realizarea orarului este la decizia fiecarei unitati de invatamant. Pentru adoptarea unui orar modular, nu este nevoie de modificari legislative.