Scurta nota despre educatie-cercetare in negocierile pentru un nou guvern

Pactul Ad-Astra, asumat de toate partidele din coalitia guvernamentala, poate avea inca rolul de coordonare a celor doua "motorase" si astfel sa mergem totusi inainte coordonat, cu viteza, nu instabil si cu frana trasa. De aceea este important ca la educatie reforma modernizarii sa inceapa cu invatamantul superior, care formeaza specialistii (inclusiv profesorii din preuniversitar ), altfel interventia este una simptomatica, tratand efectul nu cauza!La cercetare lucrurile pot fi salvate daca se intelege ca prin cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) se sustine in esenta modernizarea tarii si ca aceasta nu poate sa fie doar o anexa a digitalizarii. Solutia care ramane acum este ca in jurul Pactului sa se initieze schimbari specifice in CDI, in relatia dinamica cu invatamantul superior (iar apoi cu toata educatia), cu impact apoi asupra rolului CDI in digitalizare si asupra impactului transversal al CDI/digitalizarii in toate celelalte sectoare.Daca incepem reforme in preuniversitar fara a angaja intai universitarul si/sau daca ne apuca de digitalizare minimizand CDI si fara a gandi relatia CDI/digitalizare cu educatia ratam din nou si aratam ca nu intelegem nimic din rolul politicilor academice in dezvoltarea unei tari, dar acum cu implicatii majore, deoarece se prabusesc niste asteptari mari si promisiuni de onoare!Vad in presa discutia ca partidele care vor forma coalitia de guvernare ar evita si/sau nu sunt interesate de ministerul educatiei/cercetarii, cautand asa numite ministere de "forta". Nu mai reiau aici detaliat argumentele pentru care acest lucru ar fi o greseala imensa, anulandu-se astfel chiar motorul modernizarii Romaniei. Spun doar in sinteza ce am mai spus in multe interviuri publice:"...Educatia (incluzand si cercetarea) trebuie sa fie reforma initiala a Romaniei. Prin educatie formam specialistii si generam cunoastere competitiva. Daca formam prost specialistii, nu este cine sa faca treaba buna in economie, sanatate, transporturi sau orice alt domeniu "strategic" definim. Daca nu generam cunoastere competitiva, nu avem inovatii care sa creasca economia si bunastarea oamenilor, tara ramanand o colonie tehnologica/stiintifica. Tot prin educatie formam profesorii care ne educa copiii. Daca ii educam prost, ne condamnam generatiile viitoare si astfel viitorul!".Sper sincer ca acest dezinteres este doar o speculatie de presa. Ar fi extrem extrem de dezamagitor ca acest lucru sa fie adevarat, deoarece: (1) aceste partide au programe foarte bune pentru educatie (preuniversitar-universitar); (2) au asumat impreuna Pactul Ad Astra pentru cercetare si (3) se pot coordona perfect in aceasta arhitectura complexa si moderna - educatie-cercetare - cu proiectul presedintelui "Romania Educata".Un astfel de minister nu doar ca nu ar trebui minimizat, dar ar trebui sa primeasca o ordine de precadere extrem de importanta in viitorul guvern, deoarece numai asa vom moderniza si dezvolta tara. Acesta este ministerul de "forta" pentru tara si cetateni, celelalte clasice numite de "forta fiind astfel mai mult pentru mediul politic. Fara educatie adecvata, celelalte ministere nu au sansa sa fie eficiente.Multa sustinere pentru unii dintre castigatori a venit pe aceasta idee! Dar, asa cum stim, nu doar testul partidelor, ci si al oamenilor este atunci cand ajung in pozitiile de putere. Stiindu-i pe multi implicati in discutii, eu inca am incredere ca educatia si cercetarea vor deveni centrale si cautate/dorite in acest guvern, restul fiind speculatie. Dar sa vedem!