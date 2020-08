OMS si tarile europene discuta despre redeschiderea in siguranta a scolilor

Biroul regional european al agentiei si reprezentantii celor 53 de state membre au organizat o conferinta online pentru a discuta despre cum sa-i protejeze pe copii in timp ce scolile de pe continent se redeschid dupa masurile de izolare."Dreptul la sanatate si dreptul la educatie trebuie sa mearga mana in mana", a declarat ministrul italian al sanatatii Roberto Speranza, co-gazda a conferintei."Redeschiderea in siguranta a scolilor (...) este prioritatea reala pentru saptamanile urmatoare", a adaugat el.Speranza a mai declarat intr-un comunicat comun cu Hans Kluge, seful agentiei OMS pentru Europa cu sediul la Copenhaga, ca pandemia "a creat cea mai mare perturbare a sistemelor educationale din istorie , afectand aproape 1,6 miliarde de elevi din peste 190 de tari".Desi copiii au fost "in mare masura crutati de efectele directe ale virusului asupra sanatatii", inchiderea scolilor le-a afectat "sanatatea mentala si dezvoltarea sociala" si au aparut "riscul si impactul de a se afla intr-un mediu abuziv de domiciliu", au notat ei.Copiii care traiesc in conditii precare si cei cu dizabilitati au fost in special greu loviti de inchiderea scolilor, se adauga in comunicat.Asigurarea unei igiene corespunzatoare a mainilor, distantarea fizica , utilizarea mastilor si ramanerea acasa daca te simti rau sunt printre masurile ce ar putea ajuta la reducerea riscului de infectie.Invatamantul online ar fi de asemenea probabil necesar in viitor din cauza inchiderii temporare a scolilor sau pentru a asigura distantarea fizica.