Parintii nu vor mai da declaratie pe propria raspundere cand isi vor trimite copiii la scoala

"I-am solicitat domnului ministru Tataru sa fie eliminata acea declaratie pe propria raspundere din partea parintelui si acesta a fost de acord. Normele pentru inceperea scolii pe le publicam maine (marti - n.r) nu vor mai cuprinde declaratia pe propria raspundere", a declarat, luni, Monica Anisie pentru StiriEdu.ro.Anul scolar 2020 - 2021 va incepe in 14 septembrie, in conditii speciale, generate de pandemie.Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, in 22 august, ca parintii trebuie sa fie responsabili in desfasurarea procesului de incepere a noului an scolar pe 14 septembrie si sa declarare pe proprie raspundere daca este sanatos copilul atunci cand il trimit la scoala. Ea a adaugat ca nu au fost discutii in Guvern despre schimbarea acestei declaratii.La randul sau, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a afirmat, in 20 august, ca in declaratie ar trebui introdusa sintagma "dupa cum cunosc", intrucat exista posibilitatea ca parintele sa greseasca, sa nu isi dea seama ca propriul copil este bolnav."Nu putem sa spunem ca din start parintele este de rea credinta si aduce copilul bolnav la scoala", afirmat atunci Anisie.MInistrul Sanatatii, Nelu Tataru , a sustinut ca "acel documente este un lucru elementar si de siguranta pentru fiecaredintre noi".