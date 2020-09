Peste 70 de sanctiuni aplicate, in urma unor controale ale pompierilor la scolile din Bucuresti, inaintea inceperii anului scolar

ISU Bucuresti-Ilfov a transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca inspectorii de prevenire din cadrul institutiei au desfasurat activitati de control pe linia securitatii la incendiu, care au avut drept scop verificarea respectarii regulilor si masurilor de prevenire, la unitatile de invatamant din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.Astfel, in perioada 2-9 septembrie, au fost facute 36 de controale de prevenire, in urma carora au fost constatate 74 de deficiente, pentru care s-au aplicat 74 de sanctiuni contraventionale."Pe timpul controalelor efectuate, principalele aspecte urmarite au vizat: asigurarea permanenta a conditiilor de evacuare a persoanelor; functionarea iluminatului de securitate pentru evacuare; exploatarea corecta a centralelor termice si a cosurilor de evacuare a fumului; existenta si functionarea stingatoarelor de incendiu si a retelelor de hidranti interiori; existenta si functionarea instalatiilor de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiilor", se arata in comunicatul ISU Bucuresti - Ilfov.Sursa citata a mentionat ca, tot cu acest prilej, dat fiind faptul ca procesul electoral se va desfasura in interiorul unitatilor de invatamant, au fost facute verificari si instruiri pe linia securitatii la incendiu, pentru preintampinarea eventualelor situatii de urgenta ce pot aparea pe timpul procesului de votare.