Prahova: In doua localitati cu rata de infectare de peste 3 la o mie de locuitori, copiii merg la scoala dupa scenariul galben

Noua unitati de invatamant prahovene - dintre care trei scoli cu profil sanitar din municipiul Ploiesti - vor incepe anul scolar facand cursuri exclusiv online, conform scenariului rosu anuntat de autoritati.Conform datelor facute publice, miercuri dupa-amiaza, de Prefectura Prahova, cursurile scolare vor incepe online la Scoala Gimnaziala Talea, Gradinita cu program normal Talea, Scoala Profesionala Starchiojd, Gradinita cu program normal Garbeasca, Gradinita cu program normal Starchiojd si Gradinita cu program normal Valea Anei.Tot in baza scenariului rosu anuntat de autoritati se deschide anul scolar si in trei unitati de invatamant din Ploiesti: Scoala Postliceala Fortuna Ploiesti, Scoala Postliceala FEG Ploiesti, Scoala Postliceala Sanitara Sf. Vasile Ploiesti. In cazul celor trei unitati de invatamant din Ploiesti s-a luat decizia introducerii in scenariu rosu avand in vedere specificul acestora si faptul ca activitatea didactica presupune prezenta in spitale, fapt care nu este posibil in actualul context epidemiologic, au explicat autoritatile din Prahova.In judetul Prahova functioneaza 647 de unitati scolare, inclusiv postliceale si administrate privat. Dintre acestea, 415 scoli si gradinite incep anul scolar in baza scenariului verde, iar 223 dupa scenariul galben.In orasul Boldesti-Scaeni si comuna Filipestii de Targ, unde rata mare de infectare cu SARS-CoV-2 este cauzata de existenta a doua focare in centre medico-sociale, copiii vor merge la scoala alternativ, dupa scenariul galben.