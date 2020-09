Prahova: Peste 60% dintre unitatile de invatamant deschid anul scolar cu elevii in banci

In doua localitati aflate in asa-numita "zona rosie", dar si in trei scoli postliceale cu profil sanitar din Ploiesti, scoala incepe exclusiv online. Zece cadre didactice din judetul Prahova au intocmit dosare de pensionare anticipata, decizia fiind luata din cauza riscului de imbolnavire cu COVID-19.Cele mai multe dintre unitatile de invatamant din judetul Prahova vor incepe anul scolar cu elevii in banci.Astfel, dintre cele 647 de unitati scolare de stat, private si postliceale din Prahova, 415 vor incepe anul scolar in scenariul 1 "verde", insemnand 64% dintre scoli, 223 de unitati didactice vor incepe anul scolar in scenariul "galben", in timp ce noua vor incepe anul scolar in scenariul 3 "rosu"."In urma analizei DSP Prahova, au fost scoase din scenariul "rosu" unitatile de invatamant din Boldesti-Scaeni si Filipestii de Targ, intrucat rata mare de infectare este determinata de focare existente aici, dar care sunt izolate si nu au legatura cu transmiterea comunitara. Prin urmare, a fost propusa de catre DSP si aprobata in cadrul CJSU varianta 2 de lucru, cea a scenariului galben", a transmis joi Prefectura Prahova.In cele doua localitati cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori, Starchiojd si Talea, exista posibilitatea folosirii tabletelor, acestea fiind primite in urma licitatiei desfasurate de ONAC. De asemenea, cele doua comune au semnal la internet, au precizat autoritatile"Prahova fiind in regiunea Sud Muntenia a fost lotul 7. Lotul 7 a trecut de licitatie si avem promisiunea ca pana luni vom primi de la Minister din acest lot 6.348 de tablete. Necesarul ar fi undeva pe la 15.000 de tablete pe tot judetul. Deci se asigura cam 40%", a precizat seful ISJ Prahova, Constantin Pisau.In ceea ce priveste stocurile de masti, elevii vor trebui sa vina cu ele de acasa, intrucat scolile nu pot asigura masti faciale de protectie pentru toti elevii, insa fiecare unitate are un "stoc tampon" pentru elevii care pierd, uita sau deterioreaza masca.Seful ISJ Prahova a tinut sa precizeze ca nu se solicita parintilor bani pentru masti, dezinfectanti sau alte materiale si a recomandat scolilor sa scoata din salile de clasa mobilierul care nu este necesar, astfel incat sa se poata pastra distantarea fizica dintre elevi De asemenea, zece cadre didactice din judet aflate in pragul pensionarii au grabit decizia de a iesi la pensie din cauza pandemiei."Si maine o sa avem un Consiliul de Administratie la Inspectoratul Scolar unde vom aviza inca trei de cereri. Per total, nu au fost foarte multe, nu pot sa va dau o cifra exacta dar nu au fost mai mult de 10 cereri de pensionare anticipata datorita situatiei pandemice", a declarat joi, intr-o conferinta de presa, inspectorul scolar general al judetului Prahova, Constantin Pisau.Acesta a precizat ca profesorii care s-au pensionat anticipat au fost inlocuiti cu candidati care au sustinut examenul de titularizare "Astazi, nu cred ca mai sunt posturi neocupate. Mai sunt cateva scoli care au ore, dar nu posturi intregi, ore care se in etapa urmatoare se vor ocupa cu concurs la nivel de unitate, de catre catre suplinitori", a mai explicat seful Inspectoratului scolar Prahova.