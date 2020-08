Pregatirea noului an scolar in plina pandemie. Care sunt masurile luate si ce-si doresc, de fapt, parintii

Cum vad parintii intoarcerea elevilor la scoala

Ce masuri se iau

Foto: Unsplash

Sunt pregatite unitatile de invatamant pentru inceperea scolii?

Foto: Unsplash

"Intr-un procent major, parintii vor sa mearga catre unitatile de invatamant. Ceilalti vor sa mearga in online si unii dintre ei vor sa aiba posibilitatea sa opteze pentru propriul copil. Adica sa se gandeasca prin prisma familiei daca sunt membri in familie cu boli asociate sa nu mearga la scoala, sa ramana numai in online", a marturisit Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti.Acesta sustine ca decizia parintilor trebuie respectata, insa pot exista si cateva probleme in acest sens: "Trebuie sa le respectam decizia, dar sa se gandeasca ca un an de zile sa stai numai in online este o pierdere imensa pentru ca nivelul de competente dobandit nu va fi unul care sa genereze multumire", adauga Cristache.Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti mai adauga faptul ca nu putem sa gasim un scenariu minune si sa spunem: "Buna, asta e cel mai bun scenariu! Nu l-a gasit nimeni".Acesta mai adauga faptul ca ar trebui sa ne uitam si la situatia tarilor dezvoltate, care pur si simplu au obligat copiii sa vina la scoala. "Germania, Anglia, Franta cel putin au renuntat pana si la distantarea din punct de vedere fizic. Eu nu spun ca trebuie sa copiem totul de la ei, dar totusi trebuie sa ne uitam la niste analize obiective care s-au facut de niste specialisti la nivel foarte inalt si atunci trebuie sa cantaresti foarte bine riscurile".In contextul in care exista posibilitatea ca masca sa nu fie obligatorie la scoala, pozitia elevilor este pentru purtarea mastii la scoala: "Am tot auzit ca exista posibilitatea ca masca sa nu fie obligatorie. Chiar daca nu suntem experti in domeniul sanatatii, nu putem sa asiguram faptul ca nu se vor crea focare de infectie in scolile in care nu poarta copiii masca", a declarat Alexandru Radulescu, presedintele Asociatiei Elevilor din Bucuresti si Ilfov.Anton Hadar, presedintele Federatiei Sindicale Alma Mater, declara ca inca nu s-a transat problema cu masca. "Initial, se vorbea ca elevii nu vor purta masca in timpul desfasurarii activitatilor. Insa, opiniile sunt diferite. Specialistii in probleme epidemiologice au inceput sa sustina necesitatea mastii si va fi foarte greu daca vom avea obligativitatea purtarii mastii atat de catre profesor, cat si de catre elevi".Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti declara ca pauzele nu se vor mari, iar orele nu se vor micsora. "Asta ne mai trebuia, dupa ce ca, scenariile sunt jumatate, 50 cu 50, ne mai trebuia sa majoram si pauzele, sa micsoram si orele si va dati seama ce scoatem de pe bancile scolii dupa un an de zile intr-o astfel de scoala"."Am inteles ca se renunta la masurarea temperaturii. Dar eu cred ca ar fi bine sa ramana in continuare aceeasi masura, eventual sa decida acele unitati de invatamant care au un numar mare de elevi care vor sau nu", declara Cristache.Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti declara ca unitatile de invatamant la nivel de circuite si la nivel de educare, cu exceptia echipamentelor electronice, sunt puse la punct pentru ca examenele nationale s-au sustinut in aceste unitati de invatamant. "Sunt circuitele facute, sunt acele dozatoare cu biocid de la intrarea si la iesirea din unitatile de invatamant, grupurile sanitare, intr-un procent major sunt pregatite cu exceptia celor din mediul rural acolo unde nu exista apa curenta, acolo este intr-adevar o problema. Dar, in general, unitatile de invatamant la nivel tehnic, cu exceptia dispozitivelor, desi unele au deja dispozitivele pregatite, pot incepe scoala".Anton Hadar sustine ca trebuie sa avem asigurate conditii de igiena in scoli de la A la Z. "Apa, dezinfectanti, toalete igienizate, iar aceste toalete nu exista intr-un numar mare de scoli. Cred ca aici este un minus important al sistemului de invatamant preuniversitar romanesc la inceput de an scolar aflat in pandemie. Restrictiile sau recomandarile elaborate de Ministerul Sanatatii ar trebui sa vina cat mai repede avand in vedere ca unele dintre ele sunt cunoscute. Sunt insa, unele aspecte care trebuie solutionate".Citeste si: Predictii sumbre cu privire la inceperea noului an scolar: "Ne intoarcem la clase sau online, dar la fel de nepregatiti"