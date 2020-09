Presedintele Consiliului Rectorilor: "Unele universitati cer test COVID-19 pentru cazarea studentilor in camine"

"In invatamantul universitar exista o serie de particularitati care diferentiaza acest nivel de invatamant , de invatamantul preuniversitar . Prima ar fi aceea a existentei autonomiei universitare. Cea de-a doua ar fi faptul ca in invatamantul superior avem ore de curs si de aplicatii. In invatamantul preuniversitar exista ore. Cele mai multe universitati, din aceasta perspectiva, au luat decizia - la momentul la care vorbim, o sa vedem ce se intampla pana la deschiderea anului universitar -, de a derula exclusiv online partea de cursuri, de a derula in cea mai mare parte online partea de seminarii, iar aplicatii, lucrari practice, laboratoare si proiecte sa se deruleze cu prezenta fizica.Exista si alte universitati, nu multe, care au luat deja decizia de a derula toata activitatea online. Este vorba mai ales de universitatile care nu au in planurile de invatamant ore de laborator, lucrari practice sau proiect. Deci, este vorba despre universitati care scolarizeaza indeosebi in programele de studiu incadrate in domeniul socio-uman", a afirmat presedintele CNR.Potrivit acestuia, o mare problema in ceea ce priveste deschiderea cursurilor in contextul pandemiei cu noul coronavirus o reprezinta cazarea studentilor.Sorin Cimpeanu a spus ca unele universitati, precum Agronomia din Capitala, au decis deja ca vor caza doar studenti care au testul COVID negativ."A treia diferenta este aceea ca, in universitatile romanesti, in anul universitar trecut, au fost cazati aproape 100.000 de studenti. In momentul de fata, problema deschiderii caminelor studentesti este extrem, extrem de acuta. In primul rand, va trebui sa cazam mai putini studenti, pentru a asigura regulile de distantare. In al doilea rand, unele universitati, precum este cea pe care o conduc - USAMV Bucuresti, au decis deja ca vor caza doar studenti care vin cu un test COVID negativ. Vor fi primiti in campus, vor fi cazati doar in masura in care testul COVID va fi negativ.Discutam de acoperirea costurilor de testare pentru studentii USAMV Bucuresti care vor fi cazati. Ganditi-va ca este vorba despre sume foarte mari pentru o singura testare. Cazarea se face in zilele de 28 si 29 si 30 septembrie. Deci, pe parcursul a trei zile, vor fi testati toti studentii care au cereri de cazare . Daca ai 10.000 de studenti, la un cost de circa 100 de euro pe test, inseamna deja 1 milion de euro - o singura testare. Daca se va solicita testarea la intervale mai mult sau mai putin distantate, ma tem ca nu vor exista resurse pentru acoperirea acestor costuri nici din partea universitatii, nici din partea studentilor in mod evident. Aceasta este o alta particularitate", a sustinut rectorul.Potrivit acestuia, in universitati exista spatii de invatamant si cercetare mult mai generoase decat in invatamantul preuniversitar."A patra particularitate ar fi aceea ca in universitatile romanesti si in universitati, in general, exista spatii de invatamant si cercetare mult mai generoase decat in invatamantul preuniversitar. Deci, pe baza autonomiei, pe baza resurselor, pe baza specificului orelor de curs si de aplicatie, sa spunem ca problema este mai putin acuta in universitati decat in invatamantul universitar, insa ramane extrem de complicata problema cazarii studentilor in caminele studentesti in conditii de siguranta, relativ la starea de sanatate a studentilor si, bineinteles, mai apoi, a cadrelor didactice cu care acestia urmeaza a interactiona", a mai sustinut Cimpeanu.In zilele de 18 si 19 septembrie va avea loc la Brasov o intalnire a rectorilor, la care vor fi invitati toti cei implicati in procesul de educatie "Vom vedea in data de 19 septembrie care sunt cele mai potrivite masuri care se pot adauga pentru a deschide anul universitar in conditii de siguranta - cat mai ridicata - a studentilor, cadrelor didactice si intregului personal din universitatile romanesti", a adaugat presedintele CNR.Cimpeanu a mai afirmat ca cea mai mare parte a universitatilor vor deschide anul universitar in ziua de 26 septembrie si in ziua de 1 octombrie, insa exista si universitati care vor deschide anul universitar pe 14 septembrie, odata cu invatamantul preuniversitar, amintind de universitati din Targu Mures, Iasi si din Constanta.