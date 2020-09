Prima scoala din Capitala care anunta inceperea cursurilor in scenariul rosu, exclusiv online

"La momentul acesta, la Scoala Gimnaziala I. G. Duca sunt identificate trei cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, fapt pentru care, potrivit Ordinului comun al Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii, va incepe scolarizarea in scenariul rosu. (...)In ordin scrie foarte clar ca, in functie de situatia epidemiologica, scenariile se pot modifica. (...) In momentul in care se identifica trei cazuri, scoala intra in suspendare pentru orice tip de activitate fata in fata vreme de 14 zile", a spus Roxana Cercel.Potrivit purtatorului de cuvant, inspectorii DSP si cei ai ISMB avizeaza scenariile propuse de unitatile de invatamant "La momentul acesta, echipele DSP, impreuna cu reprezentantii ISMB, avizeaza toate scenariile facute de scoli . Se analizeaza.. (...) Maine, toate dosarele care primesc aviz pozitiv de la DSP si inspectorat merg catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta", a mai aratat Roxana Cercel.