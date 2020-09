Primarul municipiului Iasi anunta ca scoala va incepe in scenariul galben: "Invatamantul trebuie sa se desfasoare cu prezenta fizica pentru anii terminali"

Primarul Iasiului a spus ca, in conformitate cu situatia epidemiologica, municipiul va incepe anul scolar in zona galbena, cea hibrid, in care o parte din elevi vor invata in clase in timp ce colegii vor face cursurile online, dupa care vor schimba sistemul.Fara a nominaliza, Mihai Chirica a declarat ca sunt scoli care ar prefera sa inceapa cursurile in scenariul rosu, adica doar online."Asta inseamna ca invatamantul trebuie sa se desfasoare cu prezenta fizica pentru anii terminali, ma refer la clasele a VIII-a si a XII-a, si hibrid pentru celelalte clase. Prin urmare, acceptam acest scenariu galben. Fac apel la toate scolile, pentru ca deja ies din continutul legal si au acceptat alte scenarii, s-au dus spre rosu, motiv pentru care in consiliile de administratie ale fiecarei scoli sa se ia decizia inteleapta si revenirea la cadrul de legalitate", a spus Chirica.Conform acestuia, desi fondurile puse la dispozitie de municipalitate pentru inceperea anului scolar sunt consistente, exista scoli care mai solicita fonduri suplimentare pentru achizitii."Avem in momentul de fata mobilizate peste 12 milioane de lei prin decizia CL Iasi, care sunt pentru proceduri de achizitie. Pana la aceasta data prin toate evidentele pe care le-am parcurs in trezoreria judetului Iasi, scolile din municipiul Iasi au in conturi sume disponibile de 9,63 milioane de lei. Sunt bani lichizi pe care scolile ii pot folosi imediat, fara niciun fel de restrictie. Sunt unitati scolare unde am gasit 300.000 sau chiar 400.000 de lei, in conditiile in care acea unitate scolara mai cerea bani pentru dezinfectanti, pentru laptopuri, pentru covorase, pentru solutii sau mascute. Banii ii aveti stimati profesori. Va rog frumos sa ii folositi. Capacitati munca contabililor pe care ii aveti, puneti-i la treaba, sa va asigure toate resursele", a spus primarul.El a afirmat ca indiferent daca este vorba de elevi, parinti, cadre didactice, directori de institutii scolare sau administrative, cu totii "suntem obligati sa gasim impreuna cele mai eficace solutii pentru a incepe scoala in conditii de pandemie"."Suntem obligati sa depasim criza sanitara in care ne aflam. Sa nu ne plangem de mila si sa nu ne transformam singuri in victime, pentru ca nu este cazul. Toata Europa si toata lumea trece prin aceasta pandemie. Peste tot exista criza, peste tot s-au oferit solutii. Unele dintre ele s-au potrivit, altele nu s-au potrivit. Dau exemplu unor state care deja au inceput scoala: Italia, Franta, Germania, Austria, Marea Britanie si alte tari care s-au adaptat din mers cu alte solutii decat cele pe care le-am prognozat la inceperea cursurilor scolare, motiv pentru care si noi trebuie sa abordam acest subiect cu curaj, cu intelepciune, dar nu trebuie sa ne victimizam inainte de a gasi solutii", a declarat primarul Mihai Chirica.Edilul a facut apel la cei care lucreaza in educatie sa nu se lase angrenati sau sa politizeze inceperea noului an scolar."Toata lumea trebuie sa stie si sa inteleaga ce are de facut. Cand spun toata lumea ma refer si la elev si la parinte, si la cadrele didactice. Fac un apel cat se poate de sincer catre toti profesorii, directori de scoala, toate autoritatile in general implicate, sa nu se bage in retorici politicianiste. Nu este cazul sa amestecam acum educatia cu politica.Suntem in campanie electorala, toata lumea are intentia de a deturna continutul real al problemei in care ne aflam intr-o directie sau alta, functie de interesele politice ale fiecarui partid sau altul. Evitati acest domeniu. Acum este toxic sa amestecam scoala cu politica. Ramanem ghidati pe problema scolii si gasirea celor mai bune resurse pentru a pregati acest moment. Nu va fi usor, va fi greu, dar trebuie sa facem in asa fel incat inceperea scolii sa fie un succes pentru intreaga tara", a mai spus Mihai Chirica.