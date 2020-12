Ce reforme in educatie apar in programul de guvernare al Cabinetului Citu. Masurile ar urma sa fie implementate de Sorin Cimpeanu

Obiective cu rol de reglementare a sistemului:

Acces pentru toti copiii in crese si gradinite

Scaderea ratei de analfabetism functional

Dezvoltarea platformei E-portofoliu

In programul de guvernare sunt identificate o serie de probleme structurale care afecteaza negativ societatea si economia Romaniei, legate de accesul redus si calitatea scazuta a actului educational.1. Reforma carierei didactice.2. Regandirea si profesionalizarea guvernantei sistemului de educatie in concordanta cureforma administratiei publice3. Crearea unui sistem coerent de evaluare a sistemului de educatie, atat la nivel central,cat si local si corelarea cu sistemul de finantare4. Digitalizarea procesului educational si interconectarea bazelor de date5. Programe de incluziune sociala si oferirea de sanse egale la educatie6. Crearea unor rute complete pentru profilurile teoretic, profesional si vocational7. Profesionalizarea managementului unitatilor si institutiilor de invatamant 8. Regandirea infrastructurii educationale si de cercetare9. Promovarea integritatii si eticii in sistemul educational. Realizarea unui Registru UnicNational Integrat al Diplomelor si Actelor de Studiu (RUNIDAS)In ceea ce priveste educatia timpurie, se doreste acces pentru toti copiii in crese si gradinite, intre care extinderea retelei de crese in sistemul public, astfel incat sa creasca rata de cuprindere a copiilor cu varste intre 0 si 3 ani.Referitor la invatamantul primar si secundar, se doreste cresterea accesului si participarii la educatie de calitate pentru toti copiii, indiferent de mediul de rezidenta. Scaderea ratei de parasire timpurie a scolii este o alta prioritate esentiala, cuprinsa in programul de guvernare.Se mai doreste scaderea ratei de analfabetism functional la copiii de 15 ani, precum si oferirea de servicii de consiliere si orientare pentru toti elevii.La invatamantul profesional, se doreste dezvoltarea rutelor de educatie profesionala in regim dual la nivel secundar si tertiar, precum si scaderea numarului de elevi dintr-o grupa si cresterea numarului de grupe din clase in invatamantul profesional si vocational.Extinderea programelor de tip dual pana la 30% din totalul programelor de educatie profesionala, dar si realizarea unui pachet de sprijin pentru elevii din medii defavorizate se numara printre obiectivele specifice ale programului de guvernare in domeniul Educatiei.Referitor la profesionistii din Educatie, se doreste, intre altele, Regandirea sistemului de formare initiala, valorificarea liceelor pedagogice in cariera didactica si extinderea masteratului didactic , respectiv extinderea ofertei de cursuri postuniversitare de conversie profesionala.Legat de infrastructura scolara, se doreste construirea de crese si gradinite, in acord cu obiectivele privind rata de cuprindere a copiilor cu varsta 0-6 ani, precum si construirea de terenuri si sali de sport pentru unitatile de invatamant din zona educatiei timpurii. Totodata, se doreste dezvoltarea laboratoarelor didactice si constructia si dezvoltarea de campusuri scolare de toate tipurile.Cu privire la digitalizarea unitatilor de invatamant, se doreste dezvoltarea platformei E-portofoliu care va gestiona portofoliile educationale digitale ale elevilor, profesorilor si scolii.