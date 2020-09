Profesorul Alexandru Rafila, despre revenirea elevilor la ore in conditii de siguranta: Nu ar trebui sa incepem experimentarea cu ei in scoli

Alexandru Rafila, a vorbit, sambata, 12 septembrie, la Digi24 , despre intoarcerea elevilor la scoala in siguranta, in contextul pandemiei: "Suta la suta nu e complicat, e nerealist. Nu exista o astfel de situatie ideala".Reprezentantul Romaniei la OMS a mai declarat ca: "Raspunsul nu poate sa fie unitar, pentru ca modul in care au reusit diversele unitati scolare sa se pregateasca este foarte diferit. Dumneavoastra ati inceput cu o relatare despre lipsa grupurilor sanitare in foarte multe scoli . Problema nu e numai ca se duc la grupuri sanitare care sunt in afara scolii, problema e cum se duc, daca sunt suficiente, daca persoanele care ingrijesc si curata scolile sunt antrenate sa faca acest lucru si cred ca acea idee care a fost luata in deradere de catre unii, de pilotare, adica de exersare a procedurilor inainte de inceperea scolilor, cred ca era foarte potrivita si sa nu incepem sa experimentam dupa ce intra copiii in scoli", a declarat Rafila.Acesta a precizat si ca aplicarea celor trei scenarii, fara a tine seama de specificul fiecarei institutii de invatamant, "nu e cea mai fericita"."Trebuie sa fim flexibili. Chestiunea asta cu impartirea in zone galbene si verzi, sau rosii trebuie sa fie adaptabila fiecarei scoli. Nu conteaza numai numarul de cazuri care se inregistreaza intr-o anumita localitate, incidenta aceea acumulata din ultimele doua saptamani, conteaza scoala cum este din punct de vedere al spatiilor, al conditiilor igienico-sanitare, al numarului de elevi din fiecare clasa ", a aratat presedintele Societatii Romane de Microbiologie. Rafila a expus si solutiile: "Cred ca e normal ca in zonele verzi, unde inghesuiala e prea mare, sa aplici pentru un scenariu hibrid, in zonele galbene, unde numarul de elevi din clasa este mic, sa poti sa mergi pe un scenariu similar zonei verzi", a spus acesta."Una este, de exemplu, intr-o zona cu scenariul galben sa lucrez alternativ la copiii din clasele gimnaziale in doua serii, daca in clasa sunt 36 de copii, si alta situatie daca in clasa sunt 15 copii, cum de exemplu este in foarte multe scoli din mediul rural. Acolo nu e nevoie sa vina alternativ, poate sa vina permanent la scoala, pentru ca sunt putini copii".A atras atentia si asupra dificultatilor din aceasta perioada: "Chestiunile astea trebuie foarte bine reglate, dar din pacate prevederile din actele normative actuale nu mentioneaza explicit aceasta posibilitate de adaptare a programului scolilor tinand cont de conditiile pe care le ofera scoala in mod strict si lucrul asta genereaza fie neintelegeri, fie tensiuni, fie imposibilitatea asumarii unor masuri de catre conducerea scolilor", a declarat Alexandru Rafila.