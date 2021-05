Un program care va analiza efectele pandemiei COVID-19 asupra copiilor, lansat luni de Guvernul Romaniei

Lucrarile dedicate Programului National de Suport destinat copiilor in contextul pandemiei de COVID-19 incep astazi, premierul Florin Citu urmand sa participe la deschiderea acestora. Programul are scopul de a analiza efectele pandemiei asupra copiilor, atat pe plan psiho-emotional, cat si in ce priveste riscurile de siguranta online si violenta domestica.Programul va fi structurat pe doua arii de interventie: inteligenta emotionala - managementul emotiilor si siguranta copiilor si va fi coordonat de consilierul de stat din Cancelaria premierului Madalina Turza.La evenimentul de luni vor participa premierul Florin Citu, ministrul Muncii, Raluca Turcan , Madalina Turza, consilier de stat, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, organizatii profesionale, reprezentanti ai autoritatilor locale, organizatii internationale si reprezentanti cu expertiza in domeniu de la nivelul societatii civile.Evenimentul va fi organizat la Palatul Victoria