Proiectul educational si cultural "1700 de ani de istorie si cultura evreiasca in Germania (321-2021)"

Scopul evenimentelor, la care vor participa personalitati marcante din domeniile diplomatiei, culturii si educatiei, este de a oferi tinerilor, precum si publicului larg interesat de istorie, cultura si arta o ampla perspectiva asupra mostenirii culturale evreiesti in Germania de-a lungul secolelor, pentru a promova in acest mod valorile tolerantei si multiculturalitatii.Proiectul se va desfasura sub forma a patru sesiuni de webinar in lunile mai, iunie, octombrie si noiembrie 2021.Sesiunea inaugurala, care va avea loc in data de 11 mai 2021, intre orele 16.00 si 18.00, este dedicata multiplelor fatete ale istoriei, teatrului si literaturii evreiesti si va fi transmisa online, live, de la sediul Complexului Educational Laude-Reut. Evenimentul poate fi urmarit online, accesand link-ul https://www.laude-reut.ro/2021/05/05/1700-de-ani-de-istorie-si-cultura-evreiasca-in-germania-321-2021/ , precum si pe pagina Facebook a Ambasadei Germaniei ( https://www.facebook.com/AmbasadaGermaniei ) si pagina Facebook a Complexului Educational Laude-Reut ( https://www.facebook.com/LaudeReut/ ).La eveniment vor participa ministrul roman al Culturii, Bogdan Gheorghiu, insarcinatul Guvernului Federal pentru viata evreiasca in Germania si combaterea antisemitismului, Dr. Felix Klein, ambasadorul Germaniei in Romania, E.S. Cord Meier-Klodt, ambasadorul Israelului in Romania, E.S. David Saranga, ambasadorul Romaniei in Germania, E.S. Emil Hurezeanu, precum si directorul general al Asociatiei 321-2021: 1700 judisches Leben in Deutschland e.V., Andrei Kovacs.De asemenea, la sesiunea inaugurala vor lua parte istoricul si profesorul Adrian Cioroianu si actrita Maia Morgenstern. Pana la 700 de elevi si studenti din Romania, Israel si Germania vor urmari manifestarile, iar unii dintre acestia vor avea posibilitatea de a discuta cu invitatii.Proiectul, care este initiat de Ambasada Germaniei in Romania, se desfasoara sub patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul Institutului Cultural Roman, al Fundatiei Magna cum Laude-Reut, al Fundatiei Reut, al Teatrului Evreiesc de Stat, al Orchestrei Metropolitane Bucuresti, al Fundatiei M & V Schmidt, al Muzeului National de Arta al Romaniei, al SNSPA, al World Zionist Organization - Habonim Dror si al Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.Ministrul Culturii Bogdan Gheorgiu: "Scopul este admirabil, deoarece acest proiect isi propune sa educe, in spiritul tolerantei si multiculturalitatii, elevi din Romania, Germania si Israel. Dincolo de astfel de proiecte, este nevoie de mai multa educatie, chiar si in scoli, deoarece lipsa informatiilor duce la aparitia prejudecatilor."Insarcinatul Guvernului Federal pentru viata evreiasca in Germania si combaterea antisemitismului Dr. Felix Klein: "De ce sarbatorim # 2021JLID, anul aniversar <<2021 - Viata evreiasca in Germania>>? Dupa ce nazistii au ucis peste 6 milioane de evrei in Holocaust, viitorul comunitatii evreiesti ramase din Germania a fost pus la indoiala. Astazi, la mai bine de 75 de ani dupa atrocitatile si ororile Shoah-ului, este un miracol si, totodata, un dar faptul ca evreii considera din nou Germania ca fiind casa lor; ca au venit in principal din Israel si din tarile fostei Uniuni Sovietice, precum si din SUA si din alte tari din Europa pentru a locui aici, in Germania. Suntem recunoscatori si onorati de acest lucru."Ambasadorul Cord Meier-Klodt: "Sarbatorim aceasta aniversare si aici, in Romania, pentru ca viata evreiasca ne uneste. Avem o foarte lunga traditie comuna a culturii evreiesti in tarile noastre. In Germania, exista dovezi scrise inca din Evul Mediu. Iar in Romania gasim minunate marturii arhitectonice: Templul Coral din Bucuresti, sinagogile din Iasi, Oradea si multe alte colturi ale tarii. Totodata, 1700 de ani de viata evreiasca reprezinta un puternic simbol al victoriei culturii si civilizatiei asupra barbariei si mortii. Iar prin acest proiect dorim sa transmitem un mesaj de multiculturalitate si intelegere intre popoare."Sub numele # 2021JLID - Viata evreiasca in Germania, in jur de o mie de evenimente vor fi organizate in Germania la nivel national, acestea fiind sustinute de guvernul federal. Anul aniversar are scopul de a face viata evreiasca vizibila si tangibila si de a contracara cresterea antisemitismului. Puteti afla informatii suplimentare accesand site-ul https://2021jlid.de/en/