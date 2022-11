Promovabilitatea redusa ascunde o bomba sociala

.com

La aproape 100 de ani de la Marea Unire, nu ar putea exista o expresie mai frumoasa a proiectului national romanesc decat ca educatia sa devina, in mod real, prioritatea nr. 1 a unei Romanii care priveste cu incredere spre viitor.

Pasul inainte spre coeziunea sociala si competitivitatea acestei tari va fi cand statul roman, prin educatie si prin politici sociale, se va concentra asupra acelor zone ale Romaniei condamnate la decalaje majore si subdezvoltare.

Trebuie acceptat ca zero la suta promovabilitate la Bacalaureat in anumite locuri ascunde, de fapt, o bomba sociala care ticaie si va exploda, sub forma somajului cronic si a infractionalitatii.

Rezultatele slabe se suprapun dominant peste zone de saracie, subdezvoltare si marginalizare. Situatia este tulburatoare. Invatamantul obligatoriu este ancorat in secolul trecut. Invatamantul liceal a produs in ultimii cinci ani peste 500.000 de absolventi fara diplome de BAC, invatamantul profesional a fost distrus aproape din temelii, iar repornirea sa este anevoioasa.

Cat despre invatamantul superior, in foarte multe zone lucrurile s-au rezumat la bani si diplome fara acoperire.

In momentul in care absolventii au inteles ca o diploma fara valoare nu este acceptata de piata muncii, numarul studentilor s-a injumatatit, iar o parte din universitati au probleme de supravietuire.

Pana in acest moment, avem 190.000 absolventi ai universitatilor din Romania, care au fost pregatiti pentru domenii fara legatura cu piata muncii, in timp ce 80% dintre absolventi lucreaza in alt domeniu decat cel pentru care s-au pregatit (Aracis, 2012).

Revenind la promovabilitate, acolo unde aceasta este scazuta, este clar ca tot lantul educational este viciat. Intreaga zona ar avea nevoie de interventie si administrare, nu doar educational, ci si social.

Promovabilitatea este si un semnal al comunitatii ca este lasata de izbeliste si, de aceea, solutiile guvernului nu pot veni dintr-o sigura directie. Trebuie investitii publice generatoare de locuri de munca si pentru cresterea accesului la servicii medicale.

O educatie de calitate nu inseamna doar cate scoli au fost renovate, care sunt salariile profesorilor, ce dotari s-au mai facut in scoli. Sunt si acestea importante. Insa, atunci cand vorbim despre scoala, gimnaziala, liceu sau universitate, atentia trebuie concentrata pe integrarea sociala, integrarea pe piata muncii a absolventilor.

Este foarte limpede faptul ca, fara oameni instruiti, nu vom avea si o economie prospera. Atat analizele micro-economice, cat si cele macro-economice, ofera estimari ale efectului educatiei asupra veniturilor individuale de 6-12% pe an la nivel international.

Studii ale UNICEF au aratat ca, in Romania, un an in plus de scoala creste veniturile cu 8-9%, reduce riscul de a deveni somer cu 8% si cel de aparitie a unor probleme grave de sanatate cu 8,2%.

Absolventii de liceu si scoli profesionale castiga cu 25% - 31% mai mult decat cei care au terminat doar ciclul primar si gimnazial. Castigurile obtinute de persoanele care termina o facultate le depasesc cu aproape 67% pe cele ale elevilor care renunta la scoala dupa invatamantul secundar superior.

Cresterea proportiei absolventilor de facultate de la 14% la 19% pana in 2025 ar duce la marirea PIB-ul cu aproximativ 3,6%. Concluzia e limpede - saltul de prosperitate va veni atunci cand se va produce un salt in calitatea educatiei si in nivelul resurselor alocate.

Educatia e singura solutie certa. Si atunci de ce atatea dubii? De ce, de exemplu, sunt 60.000 de profesori navetisti lasati fara banii pentru naveta scolara? De ce 200.000 de elevi nu primesc decontul navetei integral? In ambele cazuri, si al navetei profesorilor, si al elevilor, rezultatul final este unul care poate fi anticipat: cresterea abandonului scolar.

Educatia nu doar ofera cunostinte si competente, nu doar pregateste tinerii pentru societate si exigentele competitiei ci lustruieste caractere, sadeste idealuri. Cel mai bun program antisaracie il reprezinta educatia.

Nicio societate occidentala nu mai accepta standarde joase pentru educatie, nu mai incearca sa gaseasca justificari cand indicatorii ies din parametri. Si atunci, din nou, de ce atata reticenta?

Pentru ca, la nivel politic, exista o traditie a gandirii gresite cu privire la educatie, fiind considerata de prim ministri si ministri de Finante o cheltuiala si nu o investitie. Nu s-a inteles ca atunci cand nu sunt bani, cand bugetul e auster, investitia in educatie poate rasturna situatia.

Dar pentru aceasta iti trebuie o uriasa vointa politica si capacitatea de a privi lucrurile in ansamblu. Educatia pe primul loc ar fi cel mai important semn ca Romania merge in rand cu societatea dezvoltata.

Raluca Turcan este vicepresedinte al PNL si co-presedinte al filialei PNL Sibiu

