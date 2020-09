Protest maraton cu "porci zburatori" in fata Ministerului Educatiei, in prima zi de scoala

Pentru a-si exprima nemultumirea fata de promisiunile neonorate ale guvernantilor, tineri din Consiliul National al Elevilor vor protesta timp de 6 ore la minister, in intervalul 11:00-16:00. Mesajul pe care doresc sa-l transmita este acela ca pana si porcii au sanse sa zboare, insa tabletele promise inainte de vacanta tot nu au ajuns in scoli "Ministerul Educatiei si Guvernul au avut patru luni la dispozitie sa cumpere tabletele necesare in anul scolar 2020-2021. Dar in loc de cele 250.000 promise, si oricum insuficiente, vor fi doar 80.000 si nici acelea nu ajung la timp. Porcii au invatat sa zboare si tabletele promise de ministrul Educatiei, Monica Anisie , inainte de vacanta, tot nu au ajuns la tinerii care au nevoie de acestea. Aproape un milion de elevi nu au avut acces la educatie in perioada restrictiilor, din cauza ca n-au avut laptop sau tableta. Ne intrebam ce se va intampla cu acestia in noul an scolar ", a declarat Ana Racheleanu, campaigner Declic."In prima zi a anului scolar, nu vom fi la scoala, in banci, ci vom fi in fata Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru a-i reprezenta pe colegii nostri pe care autoritatile i-au lasat in urma. Acestea ignora cu buna stiinta faptul ca 900.000 de elevi nu au avut acces la educatie online pe durata starii urgenta. Nepasarea autoritatilor reprezinta o incalcare sistematica a dreptului la educatie al tuturor elevilor, garantat de Constitutia Romaniei. Solicitam guvernantilor urgentarea procesului de achizitie publica pentru dispozitive conectate la internet!", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor.Aproape 25.000 de membri ai comunitatii Declic au semnat petitia "Tara, tara, vrem laptopuri pentru scoala online" si, alaturi de Consiliul National al Elevilor, cer Ministerului Educatiei sa asigure echipamente tuturor celor 900.000 de elevi care nu au avut acces la educatie in perioada restrictiilor.