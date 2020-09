Radiografia unui dezastru numit "Anul scolar 2020-2021": 1.200 de comune cu peste 6.000 de sate sunt deconectate de la invatamantul online

O treime din scoli sunt offline

Distributia pe rural - urban

Expertii in e-learning ( invatamant online), unul pe judet

S-a pus praful pe Bibioteca Virtuala

Anul scolar 2020 - 2021, unul foarte prost

Cand vine vorba de invatamantul online, directorii sunt complet deconectati de la acest subiect, iar profesorii nu prea par dispusi sa invete tehnologia pentru a preda materia intr-un mod cat mai util si atractiv elevilor.De acest lucru ne-a convins Stefan Apateanu, CEO-ul Edu Apps, firma care se ocupa de platforma scoalaviitorului.ro, cea pe care trebuie sa se inscrie profesorii care vor sa foloseasca Google Classroom sau uneltele Microsoft pentru a preda online.Desi compania a livrat primele licente "Clasa viitorului" in martie 2015, pana in 9 martie 2020 nu daduse decat 279 de licente, iar in 15 septembrie 2020 ajunsese la aproape 4.000 de licente. In ultimele zile, numarul acestora a crescut la 4.067."Desi pare spectaculoasa evolutia, pe timp de vara, de la Capacitate pana la 1 septembrie, mai nimeni nu a mai fost interesat de licentele noastre. Nu am mai reusit sa-i convingem sa implementeze sistemul. Ne spuneau ca nu au timp, iar acum, toata lumea vrea, daca se poate, ieri", ne-a spus Stefan Apateanu.Potrivit lui, firma sa lucreaza doar cu institutiile cu personalitate juridica si acestea sunt vreo 6.600, iar dintre acestea, peste 4.000 sunt deja inrolate."Deci undeva la doua treimi din scoli au licente pentru Clasa viitorului. Asta inseamna ca mai sunt o treime de care nu stim nimic", spune Apateanu.Dar realitatea arata mult mai dur decat aceste cifre, pentru ca la nivel national avem 319 orase si 2.862 de comune, potrivit Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Mai mult, pe site-ul Reprezentantei Permanente a Romaniei la Uniunea Europeana, pe langa cele 2.862 de comune, mai exista 13.285 de sate."Din punct de vedere al numarului de licente pe judete, sunt unele in care dai cu tunul. Spre exemplu, in Giurgiu nu avem livrate decat 30 de licente. Pai, judetul Giurgiu are doar 30 de scoli? Oricum cea mai mare problema pe care o avem la implementari este absenta personalului IT sau macar a unei persoane care sa aiba cunostinte minime. Noi am pus la dispozitie un ghid pentru ca nu am stat sa tinem de mana toate aceste peste 4.000 de scoli. Marea majoritate au urmat ghidul si totul a mers perfect, dar sunt unii care nici macar nu se uita peste ele", ne-a mai spus CEO-ul Edu Apps.Din punctul sau de vedere, pe o scara de la 1 la 10, implementarea ghidului de catre un profesor care are zero cunostinte de IT este de 7 spre 8. Dar daca este unul cu cunostinte minime aceasta nota scade considerabil."Cineva care cauta tastele pe tastatura este putin probabil sa inteleaga ghidul", mai spune acesta."In mediul urban, 306 orase au 1.949 de licente pentru Clasa viitorului, iar rural avem 1.601 localitati care au luat 1.938 de licente. Deci daca ar fi sa se faca numai scoala online, jumatate din tara nu ar sti ce s-a intamplat in anul respectiv", mai spune Apateanu. Si pe buna dreptate pentru ca din cele peste 2.800 de comune, mai bine de 1.200 nici nu au auzit de "scoala online".Acesta afirma ca Ministerul Educatiei a alocat acum niste experti in e-learning, din proiectul CRED care presupune formarea profesorilor pentru ca acestia sa inceapa sa livreze la clasa continut intr-un stil mai modern, pe metode moderne de predare."Focusul lor nu era neaparat pe tehnologie, aceasta era chiar periferic. Acum au adaptat proiectul asta si folosesc expertii in e-learning care sunt undeva pe la vreo 40 de persoane, adica unul pe judet. Acestia ar trebui sa inceapa sa contacteze scolile sa invete profesorii, dar doar pe nivelul de clase I-VIII", mai spune expertul.Partea de implementare dureaza putin, spune el. In schimb, partea de educare este cea care dureaza ani de zile."Un profesor are nevoie de cel putin 300 de ore cu aceste aplicatii pentru a intelege cum se folosesc, la ce sunt bune si sa inceapa sa adapteze continutul pe care-l are in format static in format interactiv, digital. Deci minim 300 de ore. Acum ca acestea sunt date de unii profesori in cateva luni si de altii intr-un an si jumatate tine de nivelul de implicare al fiecaruia. Din pacate, din ce vad eu, se duce mai mult spre un an un an jumatate cand vine vorba de implicare. Acum era cel mai bun moment de a incepe sa sa misti lucrurile inspre digitalizare, insa in sensul folosirii tehnologiei la clasa", a mai spus Apateanu.De altfel, inainte de pandemie, firma lucra cu vreo 300 de scoli care au inteles la momentul respectiv ca nu este nevoie sa vina o pandemie peste tine pentru a incepe sa lucrezi cu tehnologia la clasa."Scolile astea au avut cel mai mult de castigat, adica am avut scoli care in acea saptamana, in care s-a dat informarea ca se inchid scolile, erau deja pregatite cu planuri si cu orare si puteau sustine cursurile online. Adica profesorii aveau conturi, elevii aveau conturi, iar profesorii aveau continutul dezvoltat. Aceste lucruri nu se fac peste noapte", spune specialistul.Partea cea mai problematica, dupa ce ai implementat un astfel de sistem si dupa ce ai pregatit corpul profesoral, pentru ca si asta necesita timp, este partea de continut."Iar la partea de continut, Romania sta foarte prost. Adica ministerul avea de ani de zile un proiect numit Biblioteca Virtuala. Proiectul acela a stat la sertar foarte multi ani. Si uite ca acum, cand aveam nevoie de el, nu este. Legat de carti, pe site-ul manuale .edu.ro exista acele manuale in format digital. Este adevarat ca unele dintre ele sunt PDF-uri, dar o parte dintre ele au grad de interactivitate, iar o parte dintre profesori stiu de aceste manuale si le folosesc acum. Din pacate, mare parte dintre profesori nu stie de ele", a mai spus Apateanu.Pe de alta parte, ceea ce se intampla, si crede el ca va avea o dezvoltare accelerata pe viitor, este ca dezvoltatorii de stoc sau cei de continut vor incepe sa aduca continut acum mai mult decat altadata pentru ca exista aceste platform ce au fost create."Respectiv exista profesori care au cont si, de asemenea, si elevii. Deci am rezolvat problema de identificare. Ori lucrul asta era de obicei un blocaj pentru ca ei nu reuseau sa monetizeze nimic pentru ca nu reuseau sa faca aceasta identificare a utilizatorilor".Acum, prin sistemul acesta si prin faptul ca toata lumea are un cont propriu pe domeniul oficial al scolii vor putea face acest lucru."Deci ma astept ca faza asta de continut sa inceapa sa fie dezvoltata, iar cei care fac acum manuale in format print sa poata sa ofere inclusiv acele materiale anexa la manual, acele caiete de lucru intr-un format digital, astfel incat sa poata tot timpul sa lucreze pe calculator", a mai spus CEO-ul Edu Apps.Decat "Cornul si Laptele", mai bine un laptopSa nu ignoram si faptul ca multi copii se duceau la scoala si pentru acea portie de mancare pe care o primeau - cornul si laptele."Cornul si laptele costa cam 2 lei pe zi. Noi am facut un calcul si la 2 lei pe zi, statul roman ar putea asigura, la 4 ani, pentru fiecare copil si fiecare profesor, propriul laptop. Deci, daca luam acei 2 lei si ii punem in fiecare zi deoparte, ajungem la un pret, care amortizat pe patru ani de zile, iti da pretul de achizitie al unui laptop, cu tot cu licente, cu administrare, cu totul", a mai spus Apateanu.Potrivit acestuia, este un proiect lansat de Uniunea Europeana numit "Wifi for EU" care are ca obiectiv exact realizarea de hotspot-uri prin care sa te poti conecta la internet in mod gratuit."Si aici o parte din localitati au accesat aceste fonduri. Marea majoritate insa nu. Si atunci, apar iarasi discrepante. Pe de alta parte acest lucru va capata amploare cand vom avea tehnologia 5G. Atunci toti vendorii vor putea integra in dispozitivele pe care le vand tablete, telefoane si asa mai departe, un cip care sa se conecteze automat. Pentru ca tehnologia 5G nu este dependenta de SIM-uri", a mai spus CEO-ul Edu Apps.Apateanu vede anul scolar 2020-2021 ca fiind foarte prost. "Va fi primul an in care totul se va face online. Chiar si varianta in care totul se va face mixt pare cea mai buna, o parte dintre elevi la scoala, o parte dintre elevi online. Nu cred ca vom mai avea elevii care vor face toti la scoala, adica pe asa-zisele scenarii verzi. Cu alte cuvinte, este clar ca ceea ce vedem acuma este aici sa stea o perioada, cel putin anul acesta scolar eu asa il simt", spune el.Acesta este de parere ca daca lucrurile vor sta asa, devine o obligatie a Educatiei sa dea tot ce poate. Desi lucrurile nu merg bine trebuie sa vedem si partea plina a paharului: inainte de pandemie aveam doar 300 de scoli inscrisem iar acum avem peste 4.000."Am crescut de peste 10 ori de atunci. Sensul pozitiv este ca totusi avem un numar foarte mare de institutii care si-au dat seama ca totusi trebuie sa faca ceva, iar acum deja discutam de o majoritate. Doar o treime dintre scoli sunt in urma, aici este clar ca oamenii aia sunt niste oameni care au nevoie de ajutor. Deci tine foarte mult de decidentul din scoala respectiva, adica de director. El este cel care are acces la numele de domeniu. Ai, spre exemplu, nevoie de un nume de domeniu ca sa implementezi tot acest sistem. Nu o sa il cumpere un profesor sau cineva de genul acesta desi este doar 60 de lei. Trebuie sa fie implicat directorul in acest lucru pentru ca acel domeniu se achizitioneaza pe scoala. Dar ce te faci cand directorul nu are nici cele mai elementare cunostinte despre IT? Il intreb daca are nume de domeniu si spune: "Da, am: GheorgheX@yahoo.com", a conchis Stefan Apateanu.