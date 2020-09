Raed Arafat, despre elevii fara masca: "Nu vrei sa porti masca, iesi din clasa, asteapta pe hol, pentru ca iti pui colegii in pericol"

Seful DSU mai sustine ca la inceput va fi greu sa impui regulile si ca acestea trebuie impus cu fermitate, spunandu-i-se de la inceput elevului: "Nu vrei sa porti masca, iesi din clasa, asteapta pe hol. Cand porti masca intri in clasa, pentru ca iti pui colegii in pericol. Va conta foarte mult ce au auzit copiii in casa in ultimele 6 luni. De la parintii lor. Ce a auzit copilul de la anturajul lui", a declarat Raed Arafat pentru Digi24 "Daca elevul a fost expus o perioada negatiei si a auzit ca totul e o gluma, masca e gluma si nu trebuie sa o porti, poate ca la inceput va fi mai greu la scoala, dar aici trebuie impuse niste reguli clare. Copiii trebuie sa simta ca la scoala trebuie respectate regulile", a adaugat Arafat.Acesta mai sustine ca trebuie prelucrate toate regulile cu copiii intr-un mod foarte deschis si explicate si consecintele nerespectarii regulilor."Adica iesi din clasa daca nu repecti regulile, o sa anuntam parintii daca nu respecti.Trebuie explicat deschis. Si poate mai ales pentru copiii mici trebuie sa le fie explicat intr-un mod care sa fie atractiv, nu un mod care sa-i sperie. Cu certitudine, profesorii stiu cum sa faca acest lucru. Este important cum educi copiii de la prima ora".