Reactia invatatoarei in scandalul martisorului: Cuvantul "urat" nici n-a existat in exprimarea mea

Scandalul elevului suparat ca invatoarei nu i-a placut martisorul

"Pe 1 martie, am intrat in clasa , am salutat copiii in mod cuviincios, ca de fiecare data, si elevul acesta despre care s-a facut un subiect de discutie a venit la mine cand am ajuns la catedra. Intr-o mana avea un martisor confectionat de marime mai mare, eu am crezut ca e cumparat - si am si spus: de ce ai cumparat? - si intr-o mana cu o ciocolata. Am spus: de ce ai dat atatia bani, pentru ca stiu ca sunt scumpe. Era de ajuns celalalt obiect. Zic: multumesc, pune-l pe catedra, pentru ca acum nu va mai pot imbratisa.Le-a lasat pe catedra, a mers in banca. Cand a ajuns in banca, a spus: e facut de tatal meu. Foarte bine, o sa-l pun in vitrina. Si este in vitrina clasei, in dulap, cu atat mai mult cu cat e confectionat si il avem aici ca model si, fiind in prima banca, il poti observa mereu.In clasa totul a decurs normal, ca intr-o zi normala, cu veselia lor de copii, cu mersul in pauza. Absolut nicio raza de tristete.Probabil e o interpretare. Atata timp cat spune... prima reactie cu cuvantul "urat", nici n-a existat in exprimarea mea, nu a existat acel cuvant nici toata ziua. Eu nu folosesc acest cuvant. In special in clasa nu folosesc asa ceva", a declarat invatatoarea la Digi24 Un elev de clasa a III-a dintr-o scoala din comuna argeseana Slobozia a spus ca nu mai vrea sa mearga la scoala , reclamand ca invatatoarea l-a umilit dupa ce i-a oferit un martisor, spunandu-i ca martisorul confectionat de el este urat, arata adevarul.ro.Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc luni 1 martie 2021. Elevul ar fi mers la scoala cu o ciocolata si un martisor confectionat de el si i l-a oferit invatatoarei, numai ca aceasta l-ar fi umilit in fata colegilor, spunandu-i ca martisorul este urat si ca el nu a fost in stare sa cumpere un martisor de calitate.Baietelul a ajuns acasa plangand dupa ore si le-a spus parintilor ca invatatoarea l-a jignit.Potrivit adevarul.ro, superiorii ierarhici ai invatatoarei de la scoala din Slobozia precizeaza ca au analizat cazul si ca nu se impune ca aceasta sa fie cercetata disciplinar.Sursa citata mai arata ca parintii baiatului, care a fost diagnosticat ca fiind hiperactiv, au facut sesizare si la Inspectoratul Scolar Arges si precizeaza ca au venituri foarte mici ca sa isi poata permite sa cumpere martisoare.In plus, baietelul are o afectiune oftalmologica, avand nevoie de interventii chirurgicale la ambii ochi. Rudele copilului spun ca acesta este extrem de afectat de incident si ca nu mai vrea sa mearga la scoala de frica invatatoarei.