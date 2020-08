Regulile sanitare pentru scoli: Distantare fizica, camere ocupate de elevi din aceeasi grupa si tacamuri de unica folosinta in cantine

Protocolul pentru cantine

Protocol pentru camine (internate scolare)

Protocol pentru transport

In camine, vor fi atribuite camere individuale sau, daca acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeasi grupa, in cantine se vor folosi tacamuri de unica folosinta, iar in transportul in comun se va respecta distanta de 1 m si masca va fi obligatorie.In cazul in care este asigurata masa la cantina sau in sala de mese, organizarea intervalelor aferente meselor si a accesului va fi realizata astfel incat saRespectarea masurilor dese aplica in orice context si in orice spatiu, atat la masa, cat si pentru intervalele de tranzit, circulatie, distribuirea felurilor de mancare etc;Gestionarea echipamentelor colective (tavi, tacamuri, carafe pentru apa etc.) va fi adaptata, astfel incat contactele sa fie limitate. Se recomandaInainte si dupa fiecare masa eleviiIn cazul in care elevii sunt supravegheati in timpul mesei,inainte si dupa masa;Se va realiza cu strictete, conform Planului de curatenie si dezinfectie.Inainte de redeschiderea caminului se va efectuaVa fi organizataspatiilor colective;- Vor fi stabilite modalitatile de ocupare a caminului in functie de numarul deelevi cazati;- Camerele vor fi repartizate in functie de efectivele de elevi, cu- Vor fi atribuitesau, daca acest lucru nu este posibil,pentru a limita amestecareaelevilor din grupe diferite;- Va fi asigurata o, in special cu sapunlichid; daca este cazul, vor fi furnizate elevilor solutii lichide pe baza de alcoolin cantitati suficiente;si vor fi evitate aglomerarile;in spatiile comune;- Elevii vor fiin permanenta cu privire la respectarea masurilor deprotectie individuala;- Spatiile comune vor fi- Se va evita utilizarea de covoare / mochete;- Elevilor care sunt cazati in camin li se va recomanda sa pastreze curatenia, sadezinfecteze si sa aeriseasca in mod regulat camerele;- Va fi organizat(sali de baie, sali de mesesau sali destinate utilizarii comune), astfel incat sa fie posibila dezinfectareaadaptata inainte si dupa fiecare utilizare;- Elevilor li se va recomanda sa evite pe cat posibil spatiile comune, iar activitatilesa se desfasoare in camera proprie;- Personalul care se ocupa de supraveghere va fi instruit cu privire la regulilespecifice de functionare a caminului in perioada respectiva;cu SARS-Cov2 se va activasi se va anunta Directia de Sanatate Publica sau se va apelaserviciul de urgenta 112.Pe parcursul transportului la si de la unitatea de invatamant, elevii vor respecta masurilegenerale de conduita prevazute de normele aprobate pentru transportul in comun, in special: asigurarea distantei fizice de minimum 1 m, purtarea mastii.Soferul autobuzului scolar si personalul de insotire vor respecta masurile generale de protectie. Autobuzul va fi aerisit si dezinfectat temeinic dupa fiecare cursa.