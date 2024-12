Romania 100 & Israel 70: Inaugurarea Pietei Leul Ierusalimului cu statuia omonima si a cladirii Academician Nicolae Cajal

Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, Primaria Sectorului 3, in colaborare cu Ambasada Israelului in Romania si Complexul Educational Laude-Reut au organizat inaugurarea Pietei Leul Ierusalimului, luni, 3 decembrie 2018, in care a fost dezvelita statuia cu acelasi nume, precum si a cladirii Academician Nicolae Cajal, sediul liceului Laude-Reut, din strada Cluceru Udricani nr. 12, sector 3, Bucuresti.

In urma cu cativa ani, Fundatia Ronald S. Lauder Romania, prin Tova Ben Nun-Cherbis, in calitate de fondator si presedinte, a luat initiativa de a restaura o parte din vechiul cartier evreiesc, situat in perimetrul strazilor Sfanta Vineri, Cluceru Udricani, Olteni si Iuliu Barasch, in sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

Astfel a aparut ideea de a aduce de la Ierusalim statuia Leul Ierusalimului, care este un simbol al poporului evreu si al Israelului - Leul este reprezentativ pentru poporul evreu inca din timpuri biblice, de mai bine de 3000 de ani.

Fundatia Ronald S. Lauder Romania a realizat aceasta misiune impreuna cu compania israeliana ZIM, aducand statuia de la Ierusalim la Bucuresti. Leul este o opera colectiva realizata in scop caritabil pe care municipalitatea Ierusalimului a donat-o Primariei Municipiului Bucuresti, in semn de prietenie, la ceas aniversar a 50 de ani de la reunificarea Ierusalimului, a 70 de ani de la crearea Statului Israel si in onoarea a tot atatia ani de relatii diplomatice neintrerupte intre cele doua tari, intr-un secol romanesc.

Ads

In acelasi perimetru al fostului cartier evreiesc, prin parteneriat public-privat intre Primaria Municipiului Bucuresti, Primaria sectorului 3 si Fundatia Ronald S. Lauder Romania, a fost reabilitata cladirea in care studiaza in acest moment elevii Liceului Laude-Reut, salvand astfel de la ruina un edificiu istoric, cu o arhitectura aparte, acordandu-i-se o noua viata, atat prin consolidarea si renovarea ei, cat si prin suflul tineresc si entuziasmul adolescentilor care se pregatesc aici sa devina liderii lumii de maine.

Am creat o punte intre trecut si viitor, cu o baza solida in educatie si dezvoltare personala si profesionala, catalizator al renasterii si progresului.

Cladirea Laude-Reut poarta numele Academicianului Nicolae Cajal, savant al Romaniei, Presedinte al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania si al Academiei Romane, fondator al Fundatiei Ronald S. Lauder Romania.

Ads

Au fost prezente personalitati din administratia municipala si oaspeti din strainatate: doamna GABRIELA FIREA, Primar General al Bucurestiului, domnul ROBERT NEGOITA, Primarul sectorului 3, doamna TAMAR SAMASH, Ambasador al Statului Israel in Romania, doamna NATALIA INTOTERO, Ministru pentru romanii de pretutindeni, domnul HERMAN BERKOVITS, Consul Onorific al Romaniei in Israel si medic personal al Prim-Ministrului israelian Benjamin Netanyahu, domnul JONATHAN DAVIS, Presedinte al Raphael Recanati International School - Lauder School For Government, Strategy and Diplomacy - The Interdisciplinary Center Herzliya si Vicepresedinte Relatii Externe, IDC Herzliya Israel, domnul EMIL HUREZEANU, Ambasador al Romaniei in Germania, domnul academician RAZVAN THEODORESCU, alaturi de doamna TOVA BEN NUN-CHERBIS, presedinte si fondator al Complexului Educational Laude-Reut.

Acestora li s-au alaturat oaspeti distinsi, parinti si elevi, care au impartasit bucuria momentului si au adus un omagiu prieteniei romano-israeliene si Academicianului Nicolae Cajal.

Ads