Lockdown si educatie. O falsa dilema si costurile ei

Relaxarea de peste vara, lipsa fermitatii autoritatilor, sau absenta exercitarii autoritatii statului, ne-au adus in mijlocul celui de-al doilea val, despre care specialistii spun ca va atinge varful in noiembrie- decembrie. La randul lor, state din intreaga Europa numara zilnic zeci de mii de noi cazuri. Franta, spre exemplu, se confrunta cu o forma extrem de agresiva a raspandirii virusului in randul populatiei- ieri, 8 noiembrie, au raportat aproape 87.000 de noi cazuri, potrivit Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor, in timp ce Germania numara cate 20.000 de cazuri noi in fiecare zi.In toate aceste state, autoritatile au luat masuri severe de carantinare a populatiei: Franta, Germania, Italia sau Marea Britanie au impus restrictii stricte, in incercarea de a limita si de a controla raspandirea virusului in randul populatiei. Restrictiile s-au oprit, insa, la poarta scolilor, pe care guvernele din aceste state au decis sa le mentina deschise, partial sau total.Astazi este prima zi in care Romania a intrat, la randul ei, intr-o forma de carantina, mai usoara decat cea impusa in primavara, dar cu restrictii despre care autoritatile spun ca sunt menite sa duca, in cateva saptamani, la stoparea cresterii numarului de cazuri. In Romania, insa, toate scolile s-au inchis de astazi, iar educatia a trecut in onlie. Otova. Aproape 3 milioane de copii fac, de astazi, scoala online. Chiar au parte de educatie toti acestia?Cand guvernezi un sistem medical aflat deja in stare critica, e firesc sa recurgi la masuri drastice pentru a a evita colapsul unui sistem sanitar cu personal la limita epuizarii fizice si psihice. E firesc sa incerci sa eviti cu toate instrumentele pe care le ai la indemana un scenariu de tip Italia. Cand miscarea anti-covid si nerespectarea la scara larga a minimelor masuri de protectie sanitara au dus la cresterea exponentiala a acestui al doilea val, e firesc sa incerci sa controlezi si sa limitezi (daca nu ai facut-o pana acum), mobilitatea si interactiunea umana. Vremurile exceptionale cer masuri exceptionale.Dar inchiderea scolilor in mod uniform, fara a face o diferentiere intre aglomeratiile urbane si intinderile rurale, nu cred ca poate fi cartea castigatoare pentru educatie nici pe termen scurt si, cu atat mai putin, pe termen lung.Sa ne amintim: scolile nu sunt factori de raspandire a virusului, nu sunt surse de risc in infectare, asa cum am putut citi cu totii din recentele studii facute publice. Numarul de imbolnaviri in scoala este foarte scazut. Ceea ce se intampla in spatiul scolii nu reprezinta un risc crescut; ceea ce vedem ca se intampla, insa, in cercurile concentrice din jurul scolilor- spatiale si sociale- reprezinta un pericol pentru sanatatea elevilor, a rudelor sau a profesorilor.Decizia suspendarii cursurilor in orase, si chiar in ruralul din apropierea aglomeratiilor urbane, este corecta in momentul de fata, avand in vedere dinamica infectarilor, problema transportului in comun sau a navetei. Nu toti parintii isi duc copilul la scoala cu masina proprie. Asa ca drumul pana la scoala este un factor de risc crescut pentru elevi si famiilile lor, sau pentru personalul din scoli (Nu pot sa nu remarc aici paradoxul mentinerii creselor si a after-school-urilor deschise in aceleasi aglomeratii urbane de mai sus, situatii folosite drept portite legislative de diverse institutii private de tip gradinita , spre exemplu.)De ce sa inchizi, insa, o scoala din mediul rural, unde numarul de cazuri este mic iar spatiile scolilor, in unele situatii chiar excedentare, ar permite organizarea in conditii optime a orelor de curs? De ce sa inchizi o scoala dintr-o comunitate dezavantajata- avand si coordonatele ipotezei de mai sus-, in care mersul la scoala, intalnirea cu profesorul si cu colegii nu reprezinta doar un castig pentru dezvoltarea cognitiva si emotionala a elevilor, un pas in plus pentru educatia si viitorul celor mici? Scoala este, de multe ori, un spatiu mai sigur decat acasa, unde poate avea parte de abuzuri, violenta, exploatare prin munca.Pentru scolile din mediul rural, in comunitatile in care rata de infectare e sub control- daca o cunoastem, nu-i asa?- inchiderea scolilor nu poate fi o solutie pentru viitorul copiilor.Erau necesare solutii punctuale in comunitatile cu risc scazut de infectare pentru ca gradinitele, clasele primare si gimnaziale sa ramana deschise, pe cat posibil. E adevarat, ar fi fost o varianta mai complicata logistic- consultare cu inspectoratele pentru maparea comunitatilor, decizii punctuale in dialog cu scolile, sprijin si monitorizare constanta. Dar pretul administrativ ar fi fost infinit mai mic decat costul unei scoli online insuficient pregatite. Pentru ca nu e doar despre tablete- a ajuns tableta noul panaceu in educatie- e si despre pedagogie digitala, despre monitorizare si feedback, despre facilitare si organizare si, de ce nu, despre responsabilitate si sanctiune.Pentru cei mici, contactul cu scoala, relatia cu profesorii si cu colegii sunt esentiale pentru dezvoltarea lor armonioasa, cognitiva sau emotionala. Am vazut cu totii experienta ultimelor luni de scoala online si cum s-a facut educatia online si nu sunt deloc optimista nici pentru urmatoarea luna- desi cred ca discutam deja de inca un semestru partial compromis. Pierderile in invatare sunt cumulative, uneori imposibil de recuperat si cu efecte de neimaginat asupra viitorului, bunastarii si starii de bine a acestor viitori adulti. Decalajele intre cei "norocosi" si cei vulnerabili vor creste iar prapastia sociala si economica se va adanci.Poate credeti ca toate acestea nu ne vor afecta pe toti, ca "bula noastra e mai buna si mai desteapta decat a lor", dar vom plati cu totii costurile deprivarii de educatie a tinerei generatii, a alienarii sociale si a lipsei competitivitatii nationale.Cred, la randul meu, ca viata si sanatatea noastra, a tuturor, si a fiecaruia dintre noi, sunt, in aceste momente, esentiale. Dar mai cred ca suntem datori, ca adulti, sa privim dincolo de aceste pericole si temeri- poate si personale- si sa incercam sa facem tot posibilul pentru a continua educatia in forma ei cea mai putin afectata de compromis. Doar astfel, o realitate crunta pentru mii, sute de mii de copii din Romania prezenta, poate fi schimbata prin educatie, singura lor sansa la un viitor in care saracia, lipsa oportunitatilor, stima de sine scazuta si marginalizarea sunt doar amintiri din copilarie.De fapt, cred ca traim intr-o falsa dilema: viata vs. educatie. E o falsa alegere si sper sa intelegem ca, in timp ce trebuie sa ne protejam unii pe altii, nu putem abandona nicidecum misiunea pe care o avem, ca adulti, fata de copiii nostri. Cerem de la tineri rezilienta si flexibilitate, dar noi suntem primii care, pentru binele copiilor, suntem chemati sa iesim din zona de confort emotional si profesional, avand in gand un singur lucru: educatia trebuie sa continue, in formele ei cele mai bune.Pentru perioada care va urma ramane de vazut cum va asigura Ministerul Educatiei- in forma decisa, prin intermediul inspectoratelor si cu sprijinul autoritatilor locale- si conectarea copiilor la educatia online, si monitorizarea practicilor pedagogice- mai ales in zonele defavorizate, unde calitatea educatiei are mut de suferit-, si interventii ferme acolo unde nu se fac ore, si sprijin pentru cresterea calitatii interactiunii digitale elev- profesor.Tableta si Internetul nu pot face educatie in locul profesorului din sala de clasa