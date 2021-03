Scoala nr. 20 din Capitala se inchide pentru 14 zile. Orele se vor desfasura online

"In baza adresei Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti nr. 4555/08.03.2021, inregistrata la Institutia Prefectului - Municipiul Bucuresti sub nr. 6263/09.03.2021 prin care s-a inaintat spre aprobare solicitarea Scolii gimnaziale nr. 20 de suspendare a activitatilor ce presupun prezenta fizica si continuarea in online a cursurilor in unitatea de invatamant, purtand avizul ISMB , a hotarat ca incepand cu data de 09.03.2021 sa se suspende activitatea didactica ce presupune prezenta fizica, la nivelul unitatii de invatamant Scoala gimnaziala nr. 20 situata in Bucuresti, str. Prevederii nr. 19, sector 3, pentru o perioada de 14 zile, pana la data de 22.03.3021 inclusiv", anunta Prefectura Capitalei, dupa sedinta extraordinara a CMBSU.Potrivit sursei citate, pe perioada suspendarii, procesul de invatamant la aceasta unitate se va desfasura in sistem online "Directorul unitatii de invatamant mentionate va asigura punerea in aplicare a prevederilor hotararii adoptate", mentioneaza comunicatul de presa.