Începe școala și împreună cu ea virozele la copii. ”Ne așteptăm ca circulația virusurilor să fie intensificată în perioada următoare”

Cu toate acestea, experții spun că nu este cazul ca părinții să intre în panică atunci când copilul face o zi febră sau îi curge nasul. Desigur, nu mai trebuie lăsat în colectivitate, însă starea lui trebuie monitorizată cu calm și atenție la simptome.Doctorul Marius Geantă, președintele Centrului Român pentru Inovație în Medicină a explicat că ne putem aștepta la un val de viroze, având în vedere perioada lungă de interacțiuni fără restricții.”În lunile mai și iunie, anul acesta, când au început să fie ridicate restricțiile, iar în urma acestor măsuri mobilitatea și interacțiunile dintre adulți dar și dintre copii au fost mai mari, ceea ce am putut constata a fost o creștere a numărului de infecții respiratorii, răceli ușoare la copii. Era un lucru neașteptat pentru această perioadă când, în general, nu apar astfel de situații sau nu atât de des, atunci când vorbim despre creșe, grădinițe sau școli.Acum suntem aproape de perioada în care copiii se vor reîntoarce în colectivitate după o vară de interacțiune fără foarte multe restricții și ne așteptăm ca circulația virusurilor să fie intensificată în perioada următoare”, a precizat medicul Marius Geantă pentru Ziare.com.Este greu de depistat doar prin simptomatologie dacă un copil are sau nu COVID-19. Însă dacă acesta are simptome și face parte dintr-un mediu unde există infecție, atunci riscul de a fi infectat este mare.”Cu toții știm, mai ales dacă suntem părinți, că la câteva săptămâni de la reintrarea în colectivitate apar și primele semne de infecții respiratorii, de răceli ușoare. Acum, lucrurile sunt puțin complicate de pandemia e COVID-19, astfel, grija pe care orice părinte trebuie să o aibă pentru copil trebuie să fie și mai mare. Din fericire știm că și în continuare chiar prin contexul prevalenței variantei Delta, copiii sunt puțin afectați de SARS-CoV-2 dar sunt situații în care se pot infecta.Aceste infecții cu noul coronavirus trebuie diferențiate de celelalte infecții respiratorii însă aceasta se poate doar prin testare. Nu există semne clinice care să indice 100% probabilitatea unei infecții cu SARS-CoV-2, exceptând situația în care copilul se infectează în contextul în care familia lui este infectată. Astfel, dacă un copil are simptome care să indice COVID-19, iar părinții sunt deja infectați, probabilitatea de a avea și el boala este foarte mare, însă diagnosticul de certitudine se pune prin testare”, a mai precizat doctorul Marius Geantă. Părinții trebuie să fie atenți la aceste semne . Sigur, nu trebuie să se alerteze sau să se panicheze dacă un copil face febră. Este important să nu facă febră mai multe zile la rând, episoadele să nu se repete foarte des și să nu fie foarte înalte.Dacă febra este ridicată, dacă persistă în ciuda tratamentului, dacă persistă mai mult de cinci zile, dacă este însoțită de alte manifestări ca absența poftei de mâncare ori stări de letargie, acestea sunt semne care atestă o situație mai gravă iar părinții trebuie să se adreseze medicului de gardă sau medicului de familie.Trebuie să reținem că nu orice răceală a copilului sau faptul că îi curge nasul ori are o zi febră înseamnă că acesta are COVID-19. Părinții trebuie să aibă grija pe care o au în mod normal pentru copii, să le monitorizeze starea în permanență și dacă apar acele semne de agravare ale afecțiunilor să se adreseze medicului”, a mai arătat președintele Centrului Român pentru Inovație în Medicină.Medicul a mai spus că ”cel mai important lucru pe care îl pot face părinții să își protejeze copiii de COVID-19 este să se vaccineze ei înșiși dacă nu au făcut-o încă. Sunt foarte multe studii care arată că în familiile în care ambii părinți s-au vaccinat infecțiile copiiilor sunt mult mai rare față de cele în care părinții nu s-au vaccinat”.Cum să prevenim infectarea în școli? Medicul Marius Geantă spune că testarea în școli ar fi, alături de vaccinare, soluția pentru scăderea numărului de infectări în rândul copiilor.”Cred că ar fi mai eficientă testarea la începerea școlilor apoi de două ori pe săptămână este un model pe care școlile și universitățile din Austria, de exemplu, au implementat-o încă de la începutul pandemiei. Iar rezulatatele au fost bune, în sensul că numărul de infecții a fost redus.Pentru ca în școlile din România să fie introdusă testarea elevilor ar trebui un ordin comun al ministerelor Sănătății și Educației iar aceasta ar trebui să fie făcută după acordul părinților. Cred că dacă li s-ar explica părinților beneficiile testării, numărul celor care ar fi testați în școli ar fi destul de mare.Astfel, dacă se testează o persoană care este infectată cu SARS-CoV-2, însă nu prezintă simptomele bolii, atunci ar fi câștigate câteva zile în care persoana ar fi izolată și ar mai transmite colegilor de clasă, de exemplu, virusul. Altfel dacă persoana este infectată și rămâne în colectivitate până apar simptomele, cei din jur sunt expuși riscului de infecție”, a arătat medicul Geantă.: Monitorizați-vă copilul în permanență. Sunați medicul sau mergeți la urgență dacă apar următoarele simptome: probleme de respirație, durere sau presiune în piept, care nu dispare, copilul devine confuz, nu se poate trezi sau rămâne treaz, culoare albastră a buzelor sau feței.Pe măsură ce vara se termină, sunt multe de făcut pentru a pregăti copiii pentru școală.Cercetările arată că școlile cu implicare puternică a părinților au elevi care se comportă mai bine, obțin note mai bune și se descurcă mai bine social. Mulți dintre noi ne confruntăm cu provocări care pot fi stresante și copleșitoare atât pentru adulți, cât și pentru copii. A face față stresului cu calm și încredere vă poate ajuta să oferiți cel mai bun sprijin copilului.Știați că majoritatea copiilor își iau jumătate din calorii la școală? Acest lucru face din școală un loc minunat pentru a încuraja obiceiuri alimentare și comportamente sănătoase și vă puteți ajuta. Mesele școlare sunt sănătoase, hrănitoare și gratuite pentru toți elevii pe tot parcursul anului școlar.Mulți copii petrec 6 - 8 ore pe zi la școală. Activitatea fizică din timpul școlii este importantă, deoarece experții recomandă copiilor 60 de minute de activitate fizică zilnic . Programele de educație fizică școlară contribuie la acea oră de activitate fizică și îi ajută pe copii să dezvolte abilități motorii, cunoștințe și comportamente care îi ajută să rămână activi pe viață.Studiile arată că unul din patru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 8 ani are o afecțiune cronică, cum ar fi astmul, diabetul, epilepsia sau cariile dentare. Pentru acești elevi, serviciile de sănătate școlare pot juca un rol important în îngrijirea zilnică și de urgență în timpul zilei școlare. Serviciile de sănătate pot reduce numărul de zile în care copilul dumneavoastră trebuie să rămână acasă de la școală și să rateze timpul de instruire valoros. Perioada tipică de incubație a bolii COVID-19 variază de la 1 la 14 zile , cu o medie de 3-7 zile. Cu toate acestea, au fost raportate perioade mai lungi de incubație (până la 24 de zile), conform studiilor citate de emedicine.medscape.com Cele mai frecvente simptome raportate au fost tusea, eritemul faringian și febra. Însă mai sunt și alte semne care trebuie să ne alarmeze, cum sunt diaree, oboseală, rinoree, vărsături, congestie nazală. Unii pacienți au prezentat tahipnee la internare iar alții au avut tahicardie. De asemenea, pot prezenta și erupții cutanate.Varianta Delta este de cel puțin două ori mai contagioasă ca variantele anterioare, conform CDC . Unele date sugerează că varianta Delta ar putea provoca boli mai severe decât variantele anterioare la persoanele nevaccinate. În două studii diferite din Canada și Scoția, pacienții infectați cu varianta Delta au fost mai predispuși să fie spitalizați decât pacienții infectați cu Alpha sau virusul original care cauzează COVID-19. Chiar și așa, marea majoritate a spitalizării și a decesului cauzate de COVID-19 se află la persoanele nevaccinate.Persoanele nevaccinate rămân cea mai mare preocupare: cel mai mare risc de transmitere este în rândul persoanelor nevaccinate care sunt mult mai susceptibile de a se infecta și, prin urmare, transmit virusul. Persoanele complet vaccinate au COVID-19 mai rar decât persoanele nevaccinate. Persoanele infectate cu varianta Delta, inclusiv persoanele complet vaccinate cu infecții descoperite simptomatic, pot transmite virusul altora. CDC continuă să evalueze datele cu privire la faptul dacă persoanele complet vaccinate cu infecții descoperite asimptomatic pot transmite virusul.Cu toate acestea, persoanele vaccinate par să răspândească virusul pentru o perioadă mai scurtă de timp: pentru variantele anterioare, s-au găsit cantități mai mici de material genetic viral în probele prelevate de la persoanele complet vaccinate care au avut infecții descoperite decât de la persoanele nevaccinate cu COVID-19.Pentru persoanele infectate cu varianta Delta, s-au găsit cantități similare de material genetic viral atât la persoanele nevaccinate, cât și la persoanele complet vaccinate. Cu toate acestea, la fel ca variantele anterioare, cantitatea de material genetic viral poate scădea mai repede la persoanele complet vaccinate în comparație cu persoanele nevaccinate. Aceasta înseamnă că persoanele complet vaccinate vor răspândi virusul mai puțin timp decât persoanele nevaccinate.