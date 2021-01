Scolile trebuie sa isi faca cont pe platforma de vaccinare, pentru a inscrie si programa profesorii si restul angajatilor

Ministerul Educatiei cere prioritate pentru educatorii, invatatorii si profesorii care vor incepe scoala fizica pe 8 februarie, scrie edupedu.ro Scolile trebuie sa transmita la inspectorat cine se ocupa de aceste proceduri, impreuna cu datele de contact ale acelei persoane pana luni, 18 ianuarie, datele fiind centralizate de minister.In data de 15 ianuarie a debutat Etapa a II-a a campaniei de vaccinare, destinata persoanelor cu varsta peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de varsta, precum si personalului-cheie care desfasoara activitati in domenii esentiale. Profesorii si lucratorii din sistemul de invatamant sunt inclusi in etapa a doua a campaniei de vaccinare.A cincea transa de vaccin Pfizer BioNTech, 87.750 doze, ajunge in Romania luni, 18 ianuarie.Dozele vor veni pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.