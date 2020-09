Scolile dintr-o localitate din judetul Giurgiu au trecut de la scenariul verde la cel rosu intr-o singura zi

"Comitetul pentru Situatii de Urgenta Giurgiu, intrunit astazi, in sedinta de urgenta online, a aprobat modificarea scenariului de functionare pentru unitatile de invatamant din comuna Hotarele din judetul Giurgiu, pentru inceputul anului scolar 2020-2021 ca urmare a focarul de infectie cu COVID-19 aparut la Caminul de batrani din localitate. Astfel, in urma confirmarii ca pozitive la COVID-19, in ultimele 48 de ore, a unui numar de 20 de persoane din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice de la Hotarele dintre care doua din cadrul personalului de ingrijire, ceea ce ridica rata de imbolnavire in localitate la 6.055 la mia de locuitori, Consiliul de Administratie al Unitatilor de Invatamant a facut propunerea, avizata de Inspectoratul Scolar Judetean Giurgiu, ca orele la scoli sa se desfasoare dupa scenariul rosu, respectiv, exclusiv online. Decizia a fost analizata si aprobata in cadrul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta Giurgiu de astazi", se arata intr-un comunicat de presa emis vineri de Institutia Prefectului Judetului Giurgiu.In urma cu 24 de ore unitatile scolare din localitatea Hotarele figurau pe scenariul verde.Si la scoala Postliceala FEG din municipiul Giurgiu si in unitatile scolare din comunele Gaujani si Oinacu, cursurile se vor desfasura dupa scenariul rosu, adica exclusiv online.In toate celelalte scoli din municipiul Giurgiu si din comunele Daia, Ghimpati, Gostinu, Herasti, Stoenesti, cursurile se vor desfasura dupa scenariul galben si elevii vor veni la scoala prin rotatie.In restul comunelor din judet elevii vor veni la scoala conform scenariului verde.