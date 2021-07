Scrisoare deschisă către Iohannis, împotriva schimbărilor privind analiza plagiatelor: „Modificările propuse de Cîmpeanu, o formă mascată de amnistiere individuală”

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Potrivit semnatarilor, legislația crează "mecanisme legale de salvare a plagiatorilor, dar și instrumente care vor îngreuna sau vor face imposibilă emiterea unor verdicte de plagiat ”, se arată într-un comunicat de presă al acestora.AD ASTRAASOCIAȚIA ROMÂNIA VIEASOCIAŢIA VOCI PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI JUSTIŢIE – VEDEM JUSTCORUPȚIA UCIDEFEDERAȚIA SINDICALĂ HERMESFUNKY CITIZENSFREEDOM HOUSEGEEKS FOR DEMOCRACYGRUPUL PENTRU DIALOG SOCIALINIȚIATIVA ROMÂNIA#REZISTENȚARESETVĂ VEDEM DIN SIBIUCRISTINA ALBU, profesor asociat University of Missouri – Kansas City, Department of Art and Art HistorySORIN ALEXANDRESCU, profesor emerit al Universității din Amsterdam, profesor asociat la Universitatea din BucureștiLIVIU ANDREESCU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Sociologie)RALUCA ANDREESCU, lector universitarMIRCEA ANGHELESCU, profesor universitar emeritMARIAN APRODU, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)BRÎNDUȘA ARMANCA, jurnalistă, profesor universitarIULIANA ARMAȘ, profesor universitar, membră CNATDCU (Comisia Științele pământului)LUCIAN ANCU, data scientistANDREI AVRAM, profesor universitarCĂTĂLIN AVRAMESCU, conferențiar universitarVIOREL BARBU, profesor universitar, membru al Academiei Române, fost președinte CNATDCUALEXANDER BAUMGARTEN, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Filosofie)CEZAR BĂLĂȘOIU, lector universitarVLAD BEDROS, lector universitarIOANA BICAN, profesor universitar, membră a Consiliului Științific al UBB, membră a CNATDCU (Comisia Filologie), membră a Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS)LIDIA BODEA, doctor în litere, editorVASILE BRÎNZĂNESCU, cercetător științific gradul I, membru Consiliul general CNATDCU (președinte Panelul nr. 1)PAUL BRUSANOWSKI, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Teologie)CONSTANTIN EMIL BUCUR, asistent universitarDUMITRU BULGARIU, profesor universitarCAROL CĂPIȚĂ, profesor universitarDORU VALENTIN CĂSTĂIAN, profesor la Liceul “Dimitrie Cuclin” Galați, profesor asociat la Universitatea “Dunărea de Jos” din GalațiCARMEN CHIFIRIUC, profesor universitarCĂTĂLIN CIOABĂ, lector universitar, scriitorNICU CIOBOTARU, cercetător științific gradul IIICIPRIAN CIOCAN, facilitator comunitarALEXANDRA CIOCÂRLIE, cercetător științific gradul IILIVIUS CIOCÂRLIE, profesor universitar emerit, scriitorADRIAN CIOFLÂNCĂ, istoricCOSMIN CIOTLOȘ, lector universitarALEXANDRU LAURENȚIU COHAL, cercetătorROBERT CORAVU, lector universitarANDREI CORNEA, profesor universitarSORANA CORNEANU, conferențiar universitarPAUL COZIGHIAN, jurnalist și regizorVALENTIN CRĂCIUN, cercetător științific gradul IPETRICĂ CRISTEA, conferenţiar universitarANCA CRIVĂȚ, profesor universitarCLAUDIA DĂRĂBAN, cercetător postdoctoralSORIN DĂSCĂLESCU, profesor universitar, membru al CNATDCU (Comisia Matematică)MIHAI DEMETRIADE, istoricCAIUS DOBRESCU, profesor universitarCRISTIAN DOGARU, Associate Professor, School of Social Sciences and Humanities, University of SuffolkDACIAN DRAGOȘ, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Juridice), președinte al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI)SIMONA DRĂGAN, conferențiar universitarCRISTIAN DUCU, expert în Etică, Centre for Advanced Research in Management and Applied EthicsGELU DUMINICĂ, profesor asociat, Universitatea din BucureștiCARMEN DUMITRESCU, jurnalistLUCIAN IONEL DUMITRESCU, cercetător la HORTINGMARIUS DUREA, profesor universitarGEORGE EPURESCU, cercetător științific gradul IIMIHAI LAURENȚIU FUIOREA, profesor doctorandȘTEFAN FIRICĂ, lector universitarNICOLETA MIHAELA FLOREA, cercetător științific gradul IIISANDA FOAMETE, regizor și producător video, activist civicCĂTĂLIN GALEŞ, profesor universitarDINU GHEORGHIU, profesor emerit, fost membru CNATDCUSIMONA GHERGHINA, profesor universitarLUCIANA ALEXANDRA GHICA, conferențiar universitarOLGA GRĂDINARU, asistent universitarMIRCEA GUINĂ, profesor (Optoelectronică), Universitatea TampereANDREEA GUȘĂ, cadru didactic asociat, Universitatea din BucureștiANDREEA GROZA, cercetător științific gradul II, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și RadiațieiATTILA IAKOB, cercetătorARLEEN IONESCU, profesor universitar, membră a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)EMIL IONESCU, profesor universitarGEORGETA-ANCA IONESCU, redactor de carte Ed. Humanitas DELIA IONESCU-KRUSE, cercetător științific gradul I, membră CNATDCU (Comisia Matematică)MIHAELA IRIMIA, profesor universitar emerit, director CESICEUGEN ISTODOR, lector universitarDANA JALOBEANU, conferențiar universitarGABRIELA JURUBIȚĂ, lector universitarIOSIF KIRÁLY, profesor universitarMIRCEA KIVU, sociologGABRIEL LIICEANU, scriitorSILVIA MARTON, conferențiar universitarMIHAI MACI, lector universitarMARINA MANEA, cercetător senior, membră CNATDCU (Comisia Științele pământului)LIVIU MARIN, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)LUCIAN MATICIUC, conferențiar universitarRALUCA MĂRGINEAN, cercetător științific gradul IIICLAUDIU MESAROȘ, conferențiar universitar, membru CNATDCU (Comisia Filosofie)LAURA MESINA, conferențiar universitarMIHAI MICLĂUȘ, cercetător științific gradul IIOCTAVIAN MICU, cercetător științific gradul ICIPRIAN MIHALI, conferențiar universitarSERGIU MIȘCOIU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)ANGELO MITCHIEVICI, profesor universitarCARMEN MUȘAT, profesor universitarLUCIAN NASTASĂ-KOVACS, cercetător științific gradul I, membru al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)IRINA NASTASĂ-MATEI, asistent universitarVALENTIN NAUMESCU, profesor universitar, președinte al Inițiativei pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE), membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)ZOLTÁN NÉDA, profesor universitarOANA NEGRU, juristMĂDĂLINA NICOLAESCU, profesor universitarIONUȚ CRISTI NICU, cercetător, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)MIHAI NICULIȚĂ, conferențiar universitarADRIAN NIȚĂ, conferențiar universitarMÓZES NÓDA, profesor universitarRALUCA OANCEA, lector universitarANDREI OIȘTEANU, cercetătorALEXANDRU ONACA, lector universitarCEZAR ONICIUC, profesor universitarLIVIU ORNEA, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)ANCA OROVEANU, profesor universitarDAMIANA OTOIU, lector universitarLIVIU PAPADIMA, profesor universitar, membru CNATDCU (președinte Comisia Filologie)RALUCA PARASCHIV, lector universitarCRISTIAN VALERIU PATRICHE, cercetător științific gradul I, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)DAN PAVEL, conferențiar universitar, scriitorOVIDIU PÂȚU, cercetător științific gradul IIMIHAI PEDESTRU, lector universitarCRISTINA PETRESCU, profesor universitarDRAGOȘ PETRESCU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)VIRGIL PODOABĂ, profesor universitarMARIAN POPESCU, director onorific Centrul pentru Integritate al UB, membru al Biroului Institutului de Cercetare a Fraudei și Plagiatului Academic (Geneva)RĂZVAN POPESCU, asistent universitarCATERINA PREDA, conferențiar universitarCRISTIAN PREDA, profesor universitarGABRIEL PREDA, data scientistCRISTIAN PRESURĂ, cercetător științificRALUCA-NICOLETA RADU, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Științe sociale)MARIA RĂDOANE, profesor universitarLAURENȚIU ROZYLOWICZ, profesor universitar, membru CNATDCU (vicepreședinte comisia Științele pământului)COSIMA RUGHINIȘ, profesor universitarDUMITRU SANDU, profesor universitar emerit, membru al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)PAUL GABRIEL SANDU, asistent universitarTIBERIU BOGDAN SAVA, cercetător științific gradul IIMICHAEL SHAFIR, profesor universitar emeritRADU SILAGHI-DUMITRESCU, profesor universitarCRISTIAN SILVESTRU, profesor universitar, membru al Academiei Române, membru CNATDCU (președinte Comisia Chimie)EMANUEL-MIHAIL SOCACIU, conferențiar universitarFLAVIUS SOLOMON, cercetător științific gradul I, membru al Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)ADA SOLOMON, producător de filmALEXANDRU SOLOMON, conferențiar universitar și cineastLUCIAN STAN, asistent cercetător științificMIRON STANCIU, lector universitarOANA-VALENTINA SUCIU, lector universitarȘTEFAN EUGEN SZEDLACSEK, cercetător științificEMILIA ȘERCAN, lector universitarANDREI ŞIPERCO, profesor universitarSIMONA ȘTEFAN, conferențiar universitarARIADNA ȘTEFĂNESCU, profesor universitarBOGDAN ȘTEFĂNESCU, profesor universitarNARCISA ALEXANDRA ȘTIUCĂ, profesor universitarOANA TINCA, doctorandă, asistent universitar colaboratorCLAUDIU TUFIȘ, conferențiar universitarLUCIAN TURCESCU, profesor universitar, Canada, membru CNATDCU (singurul membru extern al Comisiei Teologie)CLAUDIU TURCUŞ, conferenţiar universitarMIHAELA URSA, profesor universitarRADU VANCU, conferențiar universitar, scriitorEUGEN VARVARUCA, profesor universitarNATALIA VASILENDIUC, conferențiar universitarMIRCEA VASILESCU, profesor universitarOVIDIU VERDEȘ, profesor universitarEUGEN VASILIU, jurist expert în proprietate intelectualăALFRED VESPREMEANU-STROE, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)CAMELIA FLORELA VOINEA, conferențiar universitarSANDA VOINEA, lector universitarSMARANDA VULTUR, conferenţiar universitar, doctor în litere, scriitoareEMILIA CORINA ZAMFIR, profesor universitar, membră a CNATDCU (vicepreședinte Comisia Teologie)DUMITRU A. VANCA, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Teologie)BOGDAN VOICU, fost membru CNATDCU (Științe sociale)FLORIN ZĂINESCU, cercetător științificCONSTANTIN ZĂLINESCU, profesor universitar (emerit), membru corespondent al Academiei Române, fost membru al CNATDCU (Comisia de Matematică)MARIAN ZULEAN, profesor universitar