Sindicatele din Alma Mater sunt ingrijorate de eliminarea Ministerului Educatiei din circuitul de decizie in atragerea fondurilor europene

"Federatia Nationala Sindicala "Alma Mater" isi exprima ingrijorarea in legatura cu eliminarea Ministerului Educatiei si Cercetarii din constructia institutionala care va gestiona fondurile structurale si de investitii in perioada 2021 - 2027, asa cum prevede un proiect de Hotarare de guvern elaborat de catre Ministerul Fondurilor Europene, fara a consulta partile implicate - reprezentantii sistemului de invatamant superior si de cercetare si partenerii de dialog social aferenti acestuia.Invatamantul universitar si cercetarea stiintifica din Romania au nevoie de strategii si de politici coerente, pentru care este necesar sa se realizeze un consens la nivelul societatii, finantate adecvat, atat din fonduri publice, cat si din fonduri disponibile la nivel european. Nu credem ca acest lucru este posibil daca Ministerul Educatiei si Cercetarii este eliminat din circuitul de decizie, in ceea ce priveste atragerea fondurilor europene si daca partenerii de dialog social nu sunt consultati!", mentioneaza organizatia sindicala.Potrivit sursei citate, sistemul de invatamant superior evolueaza, in prezent, prin constituirea unor retele universitare la nivel european, cu scopul final de a se ajunge la emiterea unei asa numite " diplome europene" iar prestigiul stiintific nu poate fi obtinut fara atingerea unei mase critice, in ceea ce priveste cantitatea, dar mai ales vizibilitatea publicatiilor stiintifice."In contextul in care resursele bugetare nationale sunt in mod evident insuficiente, fondurile structurale si de investitii sunt singurele care pot asigura institutiilor de invatamant superior si sistemului de cercetare din Romania competitivitatea necesara, menita sa asigure dezvoltarea economica si sociala pe care ne-o dorim cu totii. Cum va fi asigurata eficienta si eficacitatea cheltuirii fondurilor disponibile pentru educatie si cercetare, aplicarea politicilor nationale in domeniu, cu asigurarea impactului dorit, in conditiile eliminarii Ministerului Educatiei si Cercetarii din acest proces?Romania, ca stat membru UE cu drepturi depline, are obligativitatea aplicarii principiului subsidiaritatii, introdus expres in Tratatele Uniunii Europene, care vizeaza exercitarea competentelor decizionale la un nivel cat mai apropiat de beneficiar. Subliniem ca aplicarea principiilor prevazute in Regulamentele europene (eficienta, eficacitate in utilizarea fondurilor europene etc.) implica, printre altele, constituirea unor organisme intermediare la nivelul ministerelor de linie, si, in niciun caz, desfiintarea lor, intrucat, au o mai buna cunoastere a elementelor tehnice, a politicilor si a strategiilor sectoriale", sustin reprezentantii Alma Mater.In viziunea sindicalistilor, deciziile privind investitiile in Educatie si Cercetare trebuie sa fie luate la Ministerul Educatiei si Cercetarii, "singura autoritate publica investita prin lege in acest sens, pentru a asigura coerenta aplicarii si monitorizarii politicilor sectoriale"."Ministerul Fondurilor Europene trebuie, insa, sa creeze sistemul coerent de gestiune a fondurilor, sa asigure ministerelor de linie indrumarea metodologica necesara, astfel incat eficienta si eficacitatea cheltuirii fondurilor sa devina realitate. Este astfel necesar sa fie valorificate toate institutiile care au expertiza si experienta necesare si sa fie aplicate lectiile invatate in anii anterior. Se impune, deopotriva, o larga consultare publica, prin invitarea tuturor actorilor implicati, pentru asigurarea premiselor asigurarii impactului dorit in ceea ce priveste utilizarea fondurilor de dezvoltare a resurselor umane si cercetarii pe care le va primi Romania in urmatorii ani", se noteaza in comunicatul citat.In acest context, Federatia Nationala Sindicala "Alma Mater" solicita Guvernului Romaniei, Ministerului Fondurilor Europene si Ministerului Educatiei si Cercetarii sa comunice concluziile analizelor care stau la baza fundamentarii noii structuri institutionale de gestionare a fondurilor pe care Romania le va primi pentru perioada 2021 - 2027 si sa realizeze o larga consultare, inainte de a lua decizii care urmeaza sa afecteze invatamantul superior si cercetarea pe termen lung.