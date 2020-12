Sorin Cimpeanu, aviz favorabil de la Comisia pentru invatamant, tineret si sport: "Trebuie sa vedem cum vor recupera elevii cursurile o data cu revenirea la scoala"

S-a cerut reluarea votului

"Ne dorim cresterea semnificativa a costului standard per elev", a spus Sorin Cimpeanu, adaugand ca un punct esential il reprezinta implementarea unui curriculum nou in paralel, in clasa a V-a si clasa a IX-a.De asemenea, Cimpeanu spune ca vor fi aplicate planurile cadru, despre care se vorbeste de mult, insa doar dupa ce acestea vor fi discutate cu toti cei implicati in Educatie.Referitor la venirea elevilor in banci, Cimpeanu a spus ca activitatile acestora vor trebui corect organizate."Si corect finantate si va trebui facut un apel catre colegii cadre didactice, in educatie fara profesori nu se poate face nimic. Avem si cadre didactice care se opun unei schimbari", a precizat Cimpeanu."Acest mandat de ministru se va juca cu mandatul pe masa. Cand voi considera ca nu pot sa fac ceea ce mi-am propus aici, voi lasa pe altcineva in locul meu", a spus Cimpeanu.Dupa ce a primit aviz favorabil de la Comisie, s-a cerut reluarea votului. Sorin Cimpeanu a trecut cu 20 de voturi pentru, doua abtineri si 13 voturi impotriva.