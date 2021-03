Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu: "Cred ca este o varianta tentata sa inchizi scolile primele fara sa iei alte masuri restrictive pe alte planuri"

Sorin Cimpeanu a declarat duminica seara la Antena 3, ca in scoli se respecta masurile de protectie impotriva Sars-COV-2 mai corect decat in multe locuri."Triajul epidemiologic, dupa experientele de anul trecut, nu a dat eele mai eficiente rezultate. In scoli se respecta regulile de protectie impotriva Sars-COV-2, mult mai corect decat in multe alte locuri. Educatia nu te imbolnaveste, educatia te ajuta sa te protejezi invatand sa respecti regulile. A intra intr-un scenariu in care inchidem scolile primele fara sa luam alte masuri restrictive pe alte planuri pentru ca am vazut declaratia, prima masura inchidem scolile, nu am inteles ce alte masuri urmeaza a fi luate, cred ca este o varianta tentata sa inchizi scolile primele fara sa iei alte masuri restrictive pe alte planuri. Din pacate, daca masura inchiderii scolilor nu va avea efectul scontat, vom genera noi pierderi in educatie, vom afecta sub toate aspectele elevii si vom determina agravarea tulburarilor de socializare", a explicat ministrul Educatiei.El a dat exemplul unui studiu realizat in SUA unde rata de infectare in randul elevilor care invatau online era mai mare decat a celor care mergeau la scoala."Am vazut astazi un studiu realizat recent intr-o serie de scoli din SUA care deservesc mai mult de doua milioane de elevi . Cred ca este valabil si in Romania. Studiul arata ca in mod surprinzator rata de infectare in randul elevilor care invata online este mai mare decat in randul elevilor care merg la scoala. Adica atunci cand nu merg la scoala este posibil sa mergi in alte locuri in care conditiile de distantare se respecta mai putin decat in scoli", a mai afirmat Cimpeanu.