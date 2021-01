Ministrul Educatiei, "prieten drag" al lui Alexandru Cumpanasu, se delimiteaza de "Profu' Online" de pe Tik Tok

"Delimitarea mea si a Ministerului Educatiei este foarte clara in raport cu acest subiect", a declarat Sorin Cimpeanu la Antena3, potrivit edupedu.ro Potrivit sursei citate, Cimpeanu a declarat ca "jumatate din tara a fost asociata cu acest subiect (n.r. organizatia condusa de Cumpanasu) in vremea in care lucrurile nu aratau nici decum atat de grav pe cat arata acum din perspectiva nevoii de echilibru"."Sistemul de educatie are nevoie de echilibru si nu are nevoie de perturbari suplimentare in raport cu cele exista deja la nivel obiectiv. (...) Nu este nevoie de fracturi intre elevi si profesori , este nevoie de intelegerea tuturor pentru a putea traversa cat mai bine si cat mai curand aceasta perioada de criza. Delimitarea mea si a Ministerului Educatiei este foarte clara in raport cu acest subiect", a declarat Cimpeanu.Potrivit edupedu.ro, in 18 aprilie 2018, de ziua actualului ministru al Educatiei, Cumpanasu asista in calitate de "prieten drag", la primirea de catre Cimpeanu a titlului de Doctor Honoris Causa din partea ASE Bucuresti."Sorin Campeanu, prieten drag implineste o frumoasa varsta...Tot azi, de ziua lui, primeste titlul de Doctor Honoris Causa din partea Academiei de Stiinte Economice. Pe langa prietenie mi-a facut onoarea de a fi si VicePresedinte CNMR din partea Consiliului National al Rectorilor! La multi ani Sorin!. Felicitari pt azi, pt eleganta si discretia cu care faci lucruri!", scria Cumpanasu pe Facebook , in 2018.