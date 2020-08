Studiu IRES: Doi din trei parinti sunt de acord cu inceperea scolii in format clasic

In urma studiului efectuat de IRES , jumatate dintre parinti sunt constienti ca elevii vor avea probleme in respectarea noilor reguli pentru prevenirea bolii si constientizeaza ca profesorii nu au parghiile necesare impunerii acestora.Doua treimi dintre parinti agreeaza inceperea scolii, in format clasic, chiar daca virusul nu a fost complet eliminat. Acestia provin din Transilvania si Banat, zone cu infrastructura scolara mai buna decat in alte regiuni si in care copiii invata, cu preponderenta, intr-un schimb.O treime dintre parinti considera ca scoala nu trebuie sa inceapa in format clasic daca virusul nu a fost complet eliminat. Este vorba in proportie mai ridicata despre parinti din sudul tarii, care isi doresc reluarea cursurilor in format hibrid sau online.Mai mult, 6 din 10 parinti cred ca scoala ar trebui sa inceapa in sistem clasic din 14 septembrie, cu toti elevii in clase. Un sfert ar prefera sistemul hibrid si doar 14% ar opta pentru scoala online.Parintii care opteaza pentru scoala in format clasic sunt, in proportii mai ridicate, cei care locuiesc in mediul rural.Favorabili sistemului hibrid sunt, in proportii mai ridicate, parintii liceenilor din mediul urban, iar sistemul online este preferat de catre parintii din sudul tarii.Mai mult, 40% dintre elevi invata in scoli supraaglomerate, in doua sau mai multe schimburi, iar aceasta ar fi o piedica in respectarea masurii distantarii fizice, dar si respectarii normelor sanitare.Parintii cer sa existe masuri clare care sa poata fi implementate si respectate: distanta fizica dintre elevi de minim 1,5 m, asigurarea conditiilor de igiena si rezolvarea supra-aglomerarii scolare.Pentru realizarea studiului, au fost consultatati peste 1.100 de parinti cu copii scolari din intreaga tara.