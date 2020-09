Teoria unui specialist in "scoala online": Profesorii de elita nu vor online pentru ca pierd banii de meditatii

3 milioane de elevi , la mana unor profesori slab pregatiti

Invatarea aproapelui

Cum se desfasoara programul "Peer learning" in Finlanda

Profesorii de elita nu vor online ca-si pierd banii de meditatie

O alta problema identificata este capacitatea de invatare a celorlalti profesori . Mai mult, in sondaje, Romania are cei mai performanti profesori, in realitate, ego-ul ii impiedica sa se lase "educati" de alti colegi mai priceputi."Faptul ca profesorii nu au nici capacitatea de a invata este o mare problema, iar aceasta vine din lipsa unui sistem de evaluare continua a profesorului. Noi avem un sistem prin care ei isi capata acele grade cu care raman pe viata. Ori sistemul acesta este un sistem care nu incurajeaza dezvoltarea profesionala continua. Educatia este un concept fluid. Stim cu totii ca probele pe care le dau acestia nu sunt cele mai riguroase", ne-a declarat Stefan Apateanu.Potrivit acestuia, aici regasim si explicatia pentru care unii directori iau in serios chestiunea asta, altii nu."Adica trebuie sa ne uitam, sa vedem cum se dau si concursurile de directori, pentru ca atata timp cat nu reusesti sa selectezi cei mai buni oameni, e clar ca nu vor performa cei care vor ocupa acele pozitii", a mai spus acesta."Exista in Romania suficiente insule de normalitate, astfel incat sa iti dea speranta ca ai o masa critica cu care sa inceapa sa se miste sistemul. Am vazut lucrurile acestea si sunt increzator. Dar este clar ca nu mai merge cum era inainte, pentru ca, totusi, nu mai este vorba doar de acesti oameni, este vorba de aproape trei milioane de elevi care acum sunt la mana a acestor profesori. Iar unii aleg sa isi faca treaba, altii mai putin. Asta e problema noastra de fapt", spune CEO-ul Edu Apps.Potrivit lui, se va vedea in generatiile viitoare cat de pregatiti sunt si este trist ca in loc sa facem din aceasta pandemie o oportunitate de transformare a invatamantului, intr-unele parti din tara se intra intr-o stare de letargie."Oricum aceasta pandemie va mai fi cu noi cel putin un an, dar acum sa vedem cat de mult si cat de multi vor intelege acest lucru. Este adevarat ca daca vom reusi sa rezolvam toate aceste lucruri, si sunt rezolvabile, ii aducem pe acei copii online. Si daca l-am adus online, pe copilul acela, fiind online, poate sa aiba acces si la cursurile unui alt profesor decat profesorul de la scoala lui. Acest lucru l-am spus si celor de la Minister, ca este o oportunitate de a incuraja parteneriatele dintre scolile care sunt performante si cele care sunt mai putin performante. Cu alte cuvinte ia profesorul ala care nu stie sa foloseasca aplicatiile, introdu-l alaturi de profesorul care stie sa le foloseasca, in aceeasi aplicatie, ca sa vada cum se face. Practic, invata facand si uitandu-se cum se face, iar copiii aceia invata la comun", a mai spus Apateanu.Acesta este avantajul pe care ti-l ofera technologia, ca nu mai este problema data de spatiu, adica poti sa pui intr-o astfel de clasa si 1.000 de elevi daca vrei."Si poti sa ai 20 de profesori care predau la acei 1.000 de elevi. Deci din punct de vedere tehnologic, elevii de la tara ar putea sa invete cu un profesor de la oras care este foarte bun, dar din punct de vedere administrativ si legal acest lucru nu este posibil", spune specialistul.Profesorii care sunt in mediul rural ar trebui sa faca "Peer learning" (invatarea aproapelui, colegului)."Ce inseamna acest lucru? Inseamna ca invata de la un coleg, iar acest lucru se manifesta atat pe palierul de profesori, cat si pe palierul de elevi. Si elevii pot sa invete unii de la altii, mai ales ca in online toata lumea vrea sa se afirme si sigur se vor ajuta intre ei pentru ca pe internet nu mai exista "ultima banca", si atunci toata lumea are aceasta angajabilitate", a declarat Apateanu.Un profesor care era inscris in acest program, trei zile lucra la scoala lui, iar alte doua zile mergea la alte scoli unde participa in calitate de profesor invitat sau asistent langa un alt profesor care voia sa invete din metodele lui."Acest lucru i-a ajutat pe finlandezi sa faca aceasta scalabilitate, adica ai o masa de oameni care lucreaza cu o alta masa de oameni si atunci lucrurile scaleaza frumos si natural. Iar pentru acest lucru profesorii erau platiti ca si cand ar fi fost la scoala si le-ar fi predat elevilor", afirma specialistul.Lucrul acesta de "Peer learning" ar putea sa fie implementat si la noi, numai ca la noi este o problema: egourile profesorilor."La noi este o chestiune de mentalitate, spun asta pentru ca, inainte de pandemie erau niste studii sau sondaje facute in randul profesorilor si din toata Europa, profesorii romani erau super pregatiti. Cea mai buna impresie despre ei o aveau profesorii romani. Adica ei erau cei mai pregatiti la nivel European, iar asta spune multe despre noi. "Adica cum sa vina altul sa ma invete pe mine?". Profesorii nostri nu vor sa recunoasca ca au o problema", mai spune Apateanu."Noi am implementat platforma clasaviitorului.ro dar inca nu am activat partea asta de monitorizare, avem niste date si ne-am tot uitat pe ici, pe colo si am vazut ca avem inclusiv scoli de elita sau licee , colegii de elita unde sunt profesori care sunt foarte bine pregatiti, sunt stapani pe materie, dar nu folosesc tehnologia. Nefolosind tehnologia valoarea lor este zero", a declarat CEO-ul Edu Apps.Sunt niste lucruri foarte interesante care se intampla si vom invata cu totii din asta."Este o chestiune de atitudine: vrei sa inveti sau nu vrei sa inveti. Posibilitatea exista. Este aici. Profesorilor, acum, le este teama ca isi pierd puterea pe care o aveau offline. Cele mai mari probleme in zonele urbane vin, in special, de la profesorii care erau in sistem, doar asa, ca sa isi pastreze brandul, pentru ca majoritatea banilor, de fapt, ii faceau din meditatii. Din pacate, nu se vorbeste in public despre asta, deschis, dar aceasta este realitatea, iar acest lucru este complet aiurea pentru ca nu asa se fac lucrurile si nu acum", este de parere acesta.Situatia de acum este un caz special, timp de un an, toata lumea trebuie sa faca eforturi, sa iasa din zona de confort si sa inceapa sa depuna efort pentru ca in joc este exact viitorul nostru."Teama ca acesti copii vor pierde practic un an este reala. Chiar acest lucru are consecinte pe care acum nici macar nu le putem masura. Cum masuri un an pierdut? Pe langa faptul ca sunt decalaje intre ani vor fi decalaje si intre elevi din aceeasi clasa. Acest punct este unul foarte important pentru ca sunt parinti care au avut resurse si au putut sa le ofere copiilor un dispozitiv de genul smartphone, dar sunt alte cazuri in care copiii nu au avut acces la nimic. Potrivit lui, mai sunt niste eforturi facute de anumite primarii care au cumparat tablete tot intr-o incercare de a tehnologiza familiile sarace, dar aceastea au fost unele electorale.