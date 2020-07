Trei scenarii pentru inceperea noului an scolar. Ministrul Anisie: "In toata aceasta perioada s-au facut lucruri care de mult trebuiau realizate"

Ministrul Educatiei a declarat intr-un interviu la Digi24 ca primul scenariu luat in calcul pentru inceperea noului an scolar este acela in care cursurile se vor desfasura in mod clasic, dar cu respectarea masurilor de protectie.La nivelul invatamantului universitar, ministrul sustine ca se vor lua masuri astfel incat cursurile sa se desfasoare la nivelul anumitor scenarii. "Reprezentantii studentilor au ridicat problema cazarilor in camine sau a cantinelor", sustine Anisie.Ministrul mai sustine ca fiecare copil va avea dreptul la educatie : "Copilul trebuie sa invete in orice situatie. Educatia trebuie sa continue, fie ca este in spatiul scolii, fie ca este de acasa. Ma voi lupta pentru asta".Intrebata despre cum este sa fii Ministrul Educatiei in pandemie, aceasta sustine ca este o provocare, dar si o oportunitate: "A fost o perioada atipica, nimeni nu s-ar fi asteptat la acest lucru. Pentru mine este o provocare, dar trebuie sa o privesc si ca pe o oportunitate deoarece in toata aceasta perioada s-au facut lucruri care de mult trebuiau realizate".Mesajul ministrului catre toata lumea: "Mesajul meu este acela de a ramane sanatosi, de a se proteja si pentru colegii mei care vor sustine definitivatul maine sau titularizarea saptamana viitoare, as dori sa le spun ca ma gandesc la ei si le urez mult succes", adauga ministrul.