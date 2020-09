Un centru al noului program initiat de Papa Francisc, University of Meaning, se va deschide la o universitate din Capitala

Potrivit sursei citate, SNSPA, membra a Fundatiei pontificale Scholas Occurrentes, a fost invitata sa colaboreze in cadrul noului program international, University of Meaning / Universidad del Sentido, initiat de Papa Francisc si coordonat de reprezentantii Scholas Occurrentes.Vineri, in cadrul unei videoconferinte, reprezentanti ai SNSPA si ai Universitatii Nationale din Hurlingham au semnat acordul de colaborare cu Fundatia pontificala Scholas Occurrentes, care prevede crearea a doua centre regionale, in cadrul celor doua universitati din Romania si Argentina, care sa dezvolte, in Europa si America de Sud, proiectele propuse de programul University of Meaning.Cele doua centre vor pregati tineri pentru provocarile actuale si viitoare, generate de noua criza cu care se confrunta umanitatea in prezent."Suntem onorati sa fim invitati sa participam la acest program educational global - University of Meaning - initiat la indemnul Papei Francisc, cu ocazia interventiei Sanctitatii Sale, din 5 iunie 2020, privind importanta educatiei pentru omenire", a declarat rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie , citat in comunicatul de presa.Acordul a fost semnat, in cadrul unui eveniment online, de rectorul SNSPA si de presedintele Senatului SNSPA, coordonator al Centrului Regional Scholas Occurrentes din tara noastra, prof. univ. dr. Iordan Gh. Barbulescu, precum si de rectorul Universitatii Nationale din Hurlingham, Walter Wallach, alaturi de cei doi directori ai retelei educative pontificale Scholas Occurrentes, Jose Maria del Corral si Enrique Palmeyro."Reteaua Scholas Occurrentes coordoneaza in prezent 500.000 de membri din 191 de tari aflate pe cinci continente. Misiunea sa este de a realiza integrarea in societate a tinerilor din mediile socio-economice dezavantajate, prin propuneri tehnologice, sportive si artistice care promoveaza educatia din perspectiva culturii consensului", afirma aceeasi sursa.