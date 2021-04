Sorin Cimpeanu, despre eventuala vaccinare a copiilor: In masura in care aceste vaccinuri vor fi recomandate, ele se vor putea organiza in cele mai bune conditii

Sorin Cimpeanu a vorbit la TVR, despre eventuala vaccinare a copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, precizand ca, daca vaccinurile vor fi recomandate acestei categorii se va lucra la o strategie de vaccinar impreuna cu Ministerul Sanatatii."Sunt convins ca, in masura in care aceste vaccinuri vor fi recomandate, ele se vor putea organiza in cele mai bune conditii, in conditii dedicate elevilor, asa cum este normal", a declarat Cimpeanu.Potrivit acestuia, "cu siguranta nu elementele de ordin organizatoric vor fi cele care ne vor ridica probleme" si se vor gasi solutii pentru vaccinare.Compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech urmeaza sa depuna la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) o cerere de autorizare in Uniunea Europeana (UE) a vaccinului sau impotriva covid-19 in vederea vaccinarii copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, care ar putea fi omologat in iunie.Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita , a declarat ca din toamna ar putea incepe vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani impotriva COVID-19 dupa ce Pfizer a cerut autorizarea si pentru aceasta categorie de varsta.