VIDEO Scenariul doi - o parte dintre elevii din Bucuresti se vor intoarce in salile de clasa. Cum au fost amenajate

Rata de incidenta a imbolnavirilor in Capitala a fost de 1,12, potrivit datelor publicate de DSP. "Conform calendarului cuprins in ordinul comun al Ministerului Educatiei si Ministerul Sanatatii, Directia de Sanatate Publica a emis situatia in care se afla localitatea Bucuresti, adica scenariul doi. Conform acestui scenariu, scolile ar trebui sa invete la nivel prescolar, primar si clasele din anii terminali pe invatamant direct, fata in fata, iar restul claselor prin rotatie", a declarat Roxana Cercel, purtator de cuvant al ISMB Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant au transmis catre ISMB si DSP solutiile de functionare in noul an scolar, in functie de infrastructura de care dispun, urmand ca acestea sa fie supuse aprobarii Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta."Noi ne-am propus scenariul 2. Scenariul 1 era exclus pentru ca avem si foarte multi copii in toate clasele, pornind de la 32 pana la 38 de elevi. Apoi avem si personal didactic in varsta si cu anumite boli, deci trebuie sa potejam pe toata lumea. (...) Suntem pregatiti si pentru scenariul trei daca se intampla ceva. Suntem o scoala atipica pentru ca pentru cei mici si gimnazial noi nu avem circumscriptie, dezvoltam si invatamantul in limba materna italiana, vin foarte multi copii din Italia, vin si de la 150 de km din jurul Bucurestiului si din celelalte sectoare, deci rata de raspandire a unui virus poate fi mult mai mare, decat la alte scoli ", a declarat Maria Dan, directorul Liceului Teoretic "Dante Alighieri", din sectorul 3 al Capitalei.