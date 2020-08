World Vision Romania propune un set de sapte modificari la proiectul Ministerului Sanatatii pentru inceperea in siguranta a scolilor

Potrivit unui comunicat, Fundatia considera setul de modificari "esentiale pentru inceperea in siguranta a scolilor".Cele sapte modificari propuse de Fundatia World Vision Romania pentru inceperea in siguranta a scolilor sunt:- Scolile si autoritatile locale trebuie informate din timp cu privire la scenariul de functionare, pentru a putea organiza inceputul de an scolar conform normelor. Este important ca scoala sa inceapa la timp, dar scolile si autoritatile locale trebuie informate cu privire la scenariul pe care trebuie sa il aplice urgent;- Bugetele locale trebuie sa aiba fonduri alocate pentru a asigura respectarea normelor. Altfel, regulile raman doar pe hartie, fiind imposibil de pus in practica;- Trebuie precizat clar in norme cine va asigura mastile pentru elevi si profesori ! Responsabilitatea nu trebuie transferata pe parinti fara a ne asigura ca acestia sunt pregatiti;- Trebuie realizat un protocol clar pentru analiza starii de sanatate a elevilor, iar cadrele didactice trebuie instruite;- Analiza situatiei epidemiologice in scoli trebuie facuta periodic, nu doar la inceputul scolii;- Masurile pentru elevii si personalul din unitatile de invatamant aflate in grupele de risc sunt incomplete si dificil de pus in practica in mod real. Conform proiectului, scoala trebuie sa monitorizeze cu mai multa atentie masurile de protectie si de igiena in cazul elevilor cu boli cronice. Nu se precizeaza, insa, de unde stie scoala care sunt acesti elevi si ce standarde trebuie aplicate "pentru a acorda mai multa atentie" acestor masuri;- Copiii defavorizati trebuie sa primeasca in continuare masa calda in scoli. Este important ca programele de masa calda in scoli, cum sunt cele implementate in cadrul proiectelor Fundatiei World Vision Romania, sa continue, iar autoritatile trebuie sa clarifice cum se va putea face livrarea de masa calda in conditii de siguranta incepand din septembrie."Este clar ca elevii din Romania trebuie sa-si continue educatia incepand din toamna in cea mai buna forma posibila, avand in vedere pandemia de COVID-19. Acolo unde exista aceasta posibilitate, copiii vor merge fizic la scoala, insa este foarte important sa se ia toate masurile necesare pentru ca acest lucru sa se intample in siguranta. Descentralizarea deciziei cu privire la organizarea anului scolar este un lucru bun, insa autoritatile locale si unitatile de invatamant trebuie sa aiba la dispozitie instrumentele pentru a putea pregati asa cum trebuie: timp, buget, personal pregatit si reguli clare", a afirmat Mihaela Nabar, directorul executiv al Fundatiei World Vision Romania.Proiectul a fost publicat pe 18 august pe site-ul Ministerului Sanatatii si este in dezbatere publica.