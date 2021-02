Situatie tot mai grava in scoli: 244 de elevi si peste 300 de angajati din sistemul de educatie, confirmati pozitiv cu coronavirus

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, au fost suspendate cursurile in 171 de clase Continutul integral al comunicatului Ministerului Educatiei:"Situatie epidemiologica scoli , 11 Februarie, ora 18.00Incidenta cumulata in randul elevilor pe cele 4 zile de la debutul semestrului II (1 caz de elev confirmat/10.000 elevi) este mult mai mica decat in randul populatiei generale. Exista 8 judete in care nu s-a inregistrat niciun caz de infectare in randul elevilor (AG, BR, GR, NT, SB, SM, TL si VL).Luand in considerare perioada de incubatie, primele cazuri de Sars CoV-2 identificate in scolile din Romania au la baza infectarea in saptamana premergatoare inceperii scolii.Numar total cazuri la nivel national:1. Nr. elevi confirmati in perioada 8-11 februarie: 2442. Nr. clase cu activitate suspendata la data de 11 februarie: 1713. Nr. angajati confirmati in perioada 8-11 februarie: 329Subliniem inca o data ca in sprijinul masurilor de prevenire a raspandirii virusului Sars CoV-2, sunt de o importanta majora triajul epidemiologic, mentinerea copiilor simptomatici la domiciliu si anuntarea medicului de familie."Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat, in contextul confirmarii primelor cazuri de COVID-19 in scoli, ca aceste probleme apar "tocmai din cauza unei anumite lipse de responsabilitate" din partea parintilor, care ar trebui sa fie "un pic" mai atenti atunci cand isi trimit copiii in colectivitate. El a mai spus ca, luand in considerare perioada de incubatie, sursa infectarii nu a fost scoala.Ce se intampla in cazul aparitiei unor cazuri de COVID in scoalaPotrivit ordinului comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii, suspendarea cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar /conexe se dispune in urmatoarele situatii:a) La aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o grupa de invatamant prescolar sau clasa de invatamant primar . In aceasta situatie se suspenda cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile, dupa finalizarea procedurilor de dezinfectare a salii de clasa.b) La aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa de invatamant gimnazial, liceal, profesional si postliceal se efectueaza ancheta epidemiologica si testarea contactilor acestuia. Conducerea unitatii de invatamant va decide in urma consultarii DSP/DSPMB daca se impune carantinarea celor care fac parte din aceeasi clasa sau suspendarea cursurilor, dupa caz.c) La aparitia a doua cazuri confirmate de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa de invatamant gimnazial, liceal, profesional si postliceal, se suspenda cursurile clasei respective pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile, dupa finalizarea procedurilor de dezinfectare a salii de clasa.DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologica, va stabili contactii directi ai cazurilor confirmate si va decide impreuna cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic /nedidactic/auxiliar.La aparitia cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligatia de a anunta conducerea unitatii de invatamant care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, in urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contactii directi ai acestora si va decide impreuna cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune suspendarea activitatilor didactice la nivelul unitatii de invatamant. Masura suspendarii este dispusa prin hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti, la propunerea conducerii unitatii de invatamant/institutiei conexe, cu avizul ISJ ISMB si al DSP/DSPMB.In aceste situatii procesul de invatamant continua in sistem online.