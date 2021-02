46 de elevi si 30 de angajati din invatamant au fost confirmati cu coronavirus in ultimele doua zile

Profesorii ar putea fi vaccinati cu ajutorul unor echipe mobile

Potrivit datelor comunicate, vineri seara, de Ministerul Educatiei, numarul claselor cu activitatea suspendata in perioada 11-12 februarie a fost de 32.In acelasi interval, au fost confirmati cu noul coronavirus 46 de elevi si 30 de angajati.Trei elevi si un cadru didactic de la unitati scolare din Sectorul 4 au fost confirmati joi, 11 februarie, cu noul coronavirus, iar cursurile au fost suspendate pentru 14 zile. Este vorba despre trei clase de invatamant primar , de la tot atatea unitati de invatamant.Tot joi, alti opt elevi si sase angajati in unitati de invatamant din judetul Constanta au fost confirmati cu COVID-19 dupa reluarea cursurilor, testele fiind efectuate in afara scolilor. In plus, un elev, un student si un cadru didactic din Dolj au fost, de asemenea, diagnosticati cu COVID-19. Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 , dr. Valeriu Gheorghita , a declarat vineri, 12 februarie, ca se analizeaza posibilitatea imunizarii profesorilor de catre echipe mobile."Este un scenariu de lucru, de analiza. Sunt multe lucruri care sunt in analiza. Este un scenariu pe care il luam in calcul. Este clar ca nu putem crea cabinete separate, linii separate. Modalitatea este sa asiguram prin echipe mobile. Este o provocare foarte mare, pentru ca tot cu echipe mobile vaccinam in camine de batrani, tot cu echipe mobile persoanele de la domiciliu.Trebuie sa facem niste evaluari ale resurselor umane, ale numarului de doze, ale locatiilor. Sa vedem daca ramanem in scoli , daca la inspectorate sau la casele corpului didactic. Inca este o idee la care lucram. Nu este nimic conturat. (...) Spatiu am gasi si in sala de sport a scolii - se amenajeaza, se pun scaune, o masa, ai grup sanitar si tot ce trebuie. Provocarea reala este legata de echipe mobile si de numarul de doze", a aratat medicul.