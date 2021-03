Un barbat a intrat intr-o scoala si a lovit un copil cu care fiul sau a avut un conflict. Tatal a fost retinut de Politie

Politistii din localitatea Ciurea, judetul Iasi, au demarat cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente. Din investigatiile politistilor a rezultat ca pe 9 martie , in urma unui conflict dintre doi elevi de la o scoala din comuna Ciurea, tatal unuia dintre acestia ar fi patruns in unitatea de invatamant , apoi a intrat intr-o sala de clasa si l-ar fi lovit pe celalalt elev.In cursul zilei de luni, barbatul banuit de comiterea faptei a fost retinut de politisti , pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, fiind introdus in arestul Politiei judetului Iasi.El urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi.